﻿Nützliches, Wissenswertes und viel Show: Die Pferd & Jagd in Hannover beginnt am 8. Dezember

Hannover. Zwei Jahre war coronabedingt Pause, doch nun reiten und jagen sie wieder auf dem Messegelände. Die Pferd & Jagd kommt im Dezember zurück – und das mit einem geballten Aufgebot: 553 Aussteller werden in und um die Hallen 20 bis 25 zeigen. was sie haben und was sie können. Dabei geht es natürlich auch, aber nicht nur, ums Verkaufen. Die Messe ist zugleich eine Trendbörse, eine Showbühne und sogar ein Lernort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Pferd & Jagd richtet sich an Profis, Hobbyreiter, Pferdefans und Outdoorfreunde im Allgemeinen. Wer Zaumzeug sucht oder Zaunanlagen wird ebenso fündig wie Menschen auf der Suche nach einem Pferdetransporter oder nach Antworten auf Fragen zur Gesundheit oder Gesunderhaltung seiner Tiere.

Für die Jägersleute ist Halle 21 reserviert. Dort gibt es Hochsitze, Jagd- und Sportwaffen, Munition, Jagdmesser, Off-Road-Fahrzeuge, Bekleidung für Menschen ebenso wie Ausrüstung und Futter für Hunde. In der „Country“-Halle 24 steht das Landleben im Allgemeinen im Mittelpunkt, Im Angebot sind Möbel, Accessoires, Essen und Trinken.

Shows in Halle 25: „Nacht der Pferde“ und „MiMaMo“

Höhepunkte der Messe sind traditionell die großen Shows. Die „Nacht der Pferde“ am 9. und 10. Dezember ist schon jetzt wieder ein Publikumsrenner, der Vorverkauf läuft, man sollte sich beeilen, um die Karten zwischen 45 und 90 Euro zu ergattern. Die zweite Show namens „MiMaMo“ steigt am 10. und 11. Dezember, ebenfalls in Halle 25. Sie ist mit Pferden, Hunden und Ponys als Familienevent auf Kinder zugeschnitten und beginnt um jeweils 14 Uhr. Karten kosten zwischen 30 und 55 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um Aus- und Weiterbildung geht es ebenfalls auf der Messe. In den Hallen 22 und 23 zeigen erfahrene Übungsleiterinnen und -leiter neue Trainingsmethoden im Umgang mit Pferd und Reiter. Unter anderem sind die Bundes- und Verbandstrainer des PSV Hannover vor Ort. Was in der Showreiterei gerade los ist, demonstrieren unter anderem der Bundesverband für klassische Reiterei und das Institut für klassische Reiterei Hannover mit dem Experten Richard Hinrichs.

Onlinekauf der Tickets vermeidet Warteschlangen

Geöffnet ist die Messe täglich von 10 bis 18 Uhr, Karten kosten online 13 Euro und an der Kasse 15 Euro. Die Veranstalter raten zum Onlinekauf – auch, um Warteschlangen zu vermeiden. Kinder von fünf bis 17 Jahren zahlen 10 beziehungsweise 12 Euro, Jüngere haben freien Eintritt. Alle Infos und Karten gibt es auf pferdundjagd.com.