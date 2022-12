﻿Pferdekunst, Präparate und vegane Leckerlis auf der „Pferd & Jagd“

Hannover. Hufgeklapper, Schnauben und Wiehern, im – laut Messe – „größten Reitstall der Welt“ ist endlich wieder etwas los. Neben rassigen Andalusiern und ruhigen Friesen, sanften Isländern und eleganten Lipizzanern wiehert ein weißes freches Pony. Daneben ein niedliches geflecktes Pippilotta-Pferd und die schöne Stute Liviana, dazwischen laufen die Labradore Paula (1,5) und Emma (10) herum, die Petra Meyer gehören. Alle warten darauf, dass Meyer ihr Okay gibt – ohne geht’s nicht weiter zur Teilnahme an „Pferd & Jagd“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tierärztin aus Hannover prüft seit 2009 für die Messe die Impfbücher der Pferde, vergleicht Bücher mit den Huftieren und ist Tag und Nacht bereit, „falls es mal Verletzungen bei den Pferden hier oder in den Hallen gibt“. Schlimme Dinge gab es bisher nicht, höchstens mal Koliken oder sogar mal eine Schlundverstopfung, „da steckt das Futter in der Speiseröhre fest“. Da sich trotz anderslautender Redewendung Pferde nicht übergeben können, musste da der Schlauch heran – Meyer ist froh, dass so etwas nicht zu ihrem täglich Brot gehört.

Liebt Pferde: Tierärztin Petra Meyer begrüßt die Tiere und deren Besitzer im Reitstall der Messe. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Gegenüber wartet auf die vierbeinigen Neuankömmlinge Stallmeister Stephen Schumacher, der diesen Job seit 20 Jahren macht – aber das erste Mal hier in Hannover. Daran hat er sichtlich Freude: „Ich habe ja hier ein Hotel, begrüße die Gäste und weise ihnen die Zimmer zu. Vorher muss ich zusehen, dass die Zimmer gemacht sind, die Betten in Ordnung sind.“ Alles zum Wohle des Pferdes, sagt er grinsend. Um die 600 Pferde kommen zur Messe, es gibt 408 Boxen. Nachts passt er auch auf- nicht dass sich hier mal ein Hengst zu den Stuten verirrt. „Man kann ja nie wissen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weist ein: Stallmeister Stephen Schumacher beim Check der Barockreiterin Christine Süß mit ihrer Stute Liviana (18). © Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Reich von Schumacher und Meyer ist den Besuchern der Messe der Zutritt verwehrt, dafür dürfen diese ab Donnerstag um 10 Uhr durch die Hallen 19 bis 25 schlendern und sich die neuesten Trends zum Thema Pferd (Hallen 19,20,22,23), Jagd (21) und Country (24) anschauen und in der Show-Arena (25) die feurigen Darbietungen zum Beispiel der Künstlergruppe Valinka des Franzosen Gilles Fortier genießen. Wobei es für die „Nacht der Pferde“ am Freitag und Sonnabend nur noch wenige Restkarten gibt, auch Karten für die MiMaMo, die große Pferde-Kinder-Pony-Show am Sonnabend und Sonntag, sind endlich.

Tierische Körperwelten

Das Stichwort "endlich" bekommt eine etwas andere Bedeutung in Halle 23, wo der Isernhagener Tierarzt Helmut Ende stückchenweise Pferdepräparate präsentiert. Der 85-Jährige sammelt Körperteile von Pferden, "ich präpariere sie so, wie der Hagen von Körperwelten das macht". Einen Teil seiner gut 3000 Beine, Därme, Köpfe, Pferdegebisse und mehr stellt er auf der Messe aus. "Jedes Präparat sagt den Besuchern etwas über die Diagnose des Tieres aus, darüber, was der Besitzer falsch gemacht hat, dass das Pferd gestorben ist. Die Leute sollen von jedem Präparat etwas lernen."

Tierarzt und Präparator: Helmut Ende will, dass die Pferdebesitzer anschaulich lernen, was sie falsch machen können. Dafür zeigt er ihnen seine Präparate. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Lernen kann man auch jede Menge bei der Landesjägerschaft Niedersachsen. An ihrem Stand in Halle 21 informieren amtierende Jäger zu Jagdschein (genannt: grünes Abitur“), Wild und dem unvermeidlichen Thema Wolf. Ob der sich am Stand von Bernd Meyer sattessen würde? „Der neueste Trend ist veganes und vegetarisches Futter für den Hund“, erklärt der Chef von „Naturbeute“. Und zeigt lieber auf die „gigantischen“ Knochen, die hier jedem Hund und jeder Hündin das Wasser im Maul zusammenlaufen lassen würden. „Knochen gehen immer“, fügt Meyer lächelnd hinzu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neuer Trend: Leckerlis aus Käse und Kartoffeln kommen bei den Hunden auch an, Knochen dürften ihnen lieber sein. Bernd Meyer verkauft alles, was der Hund begehrt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Was alles zum Thema schicke Hunde und Pferde geht, ist an den vielen Ständen mit Hundespielzeug und Leinen zu sehen – hier ist die Trendfarbe übrigens Petrol. Auch Menschen mit Pferden wollen gut aussehen so hoch zu Ross. Da gibt es etwa den Stand in der Country-Halle 24 von Rimsky Birstonas, der herrliche Schals, Jacken und Decken aus Alpaka-, Kashmir- oder Merinowolle anbietet.

Für das Landleben: Cosy-Shop-Chef Rimsky Birstonas zeigt Hannah Schmalstieg einen Seiden-Alpaka-Schal für 179 Euro. © Quelle: Tim Schaarschmidt

500 Aussteller aus 16 Nationen sind bei der ersten "Pferd & Jagd" nach zweijähriger Corona-Pause dabei, die Messe läuft von Donnerstag, 8. bis 11. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet online gebucht 13 Euro, an der Messekasse 15 Euro, ermäßigt (12/14 Euro),. Juniorkarten für 6- bis 17-Jährige kosten 10/12 Euro, für Kinder bis 5 Jahren ist der Eintritt frei.

Lesen Sie auch