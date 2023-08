﻿Geplante Kürzungen in Hannover: Hände weg von der Sportförderung!

Hannover. Ein besseres Beispiel ist kaum zu finden. Da leistet ein Sportverein seit vielen Jahren gute Arbeit in einem sozial schwierigen Viertel. Er holt die Kinder von der Straße, weckt die Freude am Kicken und das Verständnis für Fairplay – nicht nur auf dem Rasen. Doch der Verein hat nicht genug Geld für einen stabilen Zaun, um seine Sportanlage vor Vandalismus zu schützen. Soll das städtische Fördergeld für solche Investitionen künftig wegfallen, weil der Haushalt Hannovers in Schieflage geraten ist?

Sparzwang kommt zur Unzeit

Vermutlich dürfte jeder im Rathaus den Kopf schütteln. Aber genau diese Frage stellt sich, folgt man den jüngsten Einlassungen der Kommunalaufsicht, einer Behörde des niedersächsischen Innenministeriums. Sie drängt die Stadt Hannover, einen noch strikteren Sparkurs einzuschlagen, weil die Investitionen in sogenannte freiwillige Leistungen, dazu zählt auch die Sportförderung, zu hoch seien. Das bedeutet für die Führungsriege im Rathaus: Für den Haushalt 2025 muss sie überlegen, wo sie bei den Hilfen für Vereine den Rotstift ansetzt.

Der Sparzwang kommt zur Unzeit, denn viele hannoversche Sportstätten leiden unter einem Sanierungsstau. Seit Jahren sind keine größeren Summen mehr in Vereinsheime, Sporthallen und Plätze geflossen. Der Stadtsportbund, Dachorganisation für Hannovers Vereine, spricht von einem zweistelligen Millionenbetrag, der in den kommenden zehn Jahren investiert werden müsste, um den Stau zu beheben. Es müsste also eher mehr als weniger Geld für den Sport ausgegeben werden.

Veraltet: Der Tennenplatz des MTV Groß Buchholz soll gegen einen Kunstrasenplatz ausgetauscht werden – aber dazu sind Fördersummen nötig. © Quelle: Irving Villegas

„Sportstadt“ – ein Pfund, mit dem Hannover wuchern kann

Doch die Haushaltslage bleibt auch in den kommenden Jahren desolat. Und wenn die Stadt ihre Ausgaben für Sport, Kultur und andere freiwillige Leistungen nicht zurückfährt, genehmigt die Kommunalaufsicht keine Kredite mehr. Das heißt: Stillstand für die Stadt Hannover.

Dabei machen gerade Sport- und Kulturangebote den Charme einer Stadt aus. In den vergangenen Tagen ist viel über das Image Hannovers gesprochen worden. Hannover sei eine „Sportstadt“, haben sämtliche Oberbürgermeister stets betont – zu Recht. Vom Spitzensport im Sportleistungszentrum am Maschsee bis zum Freizeit- und Breitensport in 360 Vereinen reicht das Angebot in der Leinestadt. Das ist ein Pfund, mit dem Hannover wuchern kann. Ausgerechnet hier den Rotstift anzusetzen, verbietet sich.

Wo sparen? Kompromisse sind nötig

Aber an welchen anderen Stellen soll die Kämmerei künftig kürzen? Straßen verkommen zu lassen, Schulsanierungen zu stoppen und die dringend nötige Digitalisierung der Verwaltung auf die lange Bank zu schieben, verbietet sich ebenfalls. Am Ende steht die mühevolle Suche nach Kompromissen. Können mehr Schwimmbäder in private Hände gegeben werden? Ist die millionenschwere Neugestaltung des Steintors im nächsten Jahr wirklich nötig? Kann die Verwaltung schlanker werden und Aufgaben an externe Unternehmen abgeben?

Über solche Fragen diskutieren Verwaltungsspitze und Ratspolitik schon seit Längerem. Spätestens wenn im nächsten Jahr der neue Haushalt aufgestellt wird, müssen Stadt und Politik kluge Antworten darauf geben.

