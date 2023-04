﻿Nach Streit um Namen: Platz in Hannover wird nach früherem Rabbiner benannt

Bemerode. Auf dem Kronsberg wird der bislang namenlose Platz zwischen den Straßen Brockfeld und Lehmbuschfeld jetzt doch nach dem früheren hannoverschen Rabbiner Emil Schorsch benannt. Die Jüdische Gemeinde hatte das Vorhaben zunächst kritisiert; ihr Vorsitzender Michael Fürst sah sich bei der Entscheidungsfindung übergangen.

Mittlerweile habe es ein klärendes Treffen zwischen ihm, Oberbürgermeister Belit Onay und Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD) gegeben, sagt Fürst: „Es war ein gutes Gespräch“, erklärt der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde. Man habe sich darauf verständigt, dass für das Straßenschild die Bezeichnung „Rabbiner-Dr.-Emil-Schorsch-Platz“ am besten geeignet sei.

Weitläufiges Areal: Dieser Platz soll nach Rabbiner Schorsch benannt werden. © Quelle: Simon Benne

Onay zeigt sich froh

Außerdem versprach Onay bei dem Treffen, sich dafür einzusetzen, dass die Gedenkstätte in der Roten Reihe in der Calenberger Neustadt aufgewertet wird. Diese erinnert an die 1938 niedergebrannte Synagoge, in der Schorsch als Rabbiner wirkte, ehe er vor den Nazis ins Exil floh. „Ich bin froh, dass sich in der Frage der Platzbenennung am Kronsberg eine für alle Beteiligten gute Lösung abzeichnet“, sagt Onay.

Bedeutender Rabbiner: Emil Schorsch im Jahr 1963. © Quelle: Wilhelm Hauschild

Auch um den Termin für die Benennung des Platzes hatte es Zwist gegeben. Dieser ist nun für den 25. April, 16 Uhr, geplant. Neben Onay, Fürst und Rödel wird dazu auch Ismar Schorsch erwartet. Der Sohn von Emil Schorsch, der selbst unter anderem Präsident des Leo-Baeck-Instituts in New York war, wurde 1935 noch in Hannover geboren.