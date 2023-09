﻿Wie zu Corona-Zeiten: Hält die Bahn, öffnen sich pauschal die Türen

Hannover. In der Corona-Zeit war es gang und gäbe, künftig soll es obligatorisch sein: Fährt eine Stadtbahn an einer Haltestelle vor, so öffnen sich pauschal alle Türen. Und zwar über das ganze Jahr. Damit sollen sehbehinderte Kundinnen und Kunden, Mobilitätseingeschränkte, aber auch Mütter oder Väter mit Kinderwagen das Einsteigen in die Stadtbahn erleichtert werden.

Unumstritten ist diese Maßnahme allerdings nicht, denn sie ist mit Mehrkosten verbunden. Die Üstra geht durch höhere Energiekosten in internen Berechnungen von 500.000 bis 800.000 Euro im Jahr aus. In der Regionspolitik zeichnet sich dennoch eine breite politische Mehrheit für diesen Vorstoß ab.

Der geht auf einen Antrag der Linken in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses zurück. Darin fordern sie die pauschale Öffnung der Türen wie zu Corona-Zeiten. Diesen Vorstoß haben SPD, Grüne und die Gruppe CDU/FDP mit weiteren Ausführungen verfeinert. Abschließend befindet die Regionsversammlung in der kommenden Woche über die obligatorische Türöffnung in den Stadtbahnen – wohl nur noch Formsache.

Immer mal wieder Unfälle in der Vergangenheit

SPD und Grüne wollen, dass die Türen der Stadtbahnen bis aus Weiteres mindestens an Werktagen von 6 Uhr bis 19 Uhr an allen Stationen geöffnet wird – sofern sich mehr als fünf Personen auf dem Bahnsteig befinden. „Außerdem möchten wir, dass das Fahrpersonal dafür sensibilisiert wird, die Öffnung der Türen bedarfsgerecht für die Üstra-Kunden vorzunehmen“, sagt Frank Straßburger, der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Regionsfraktion.

Für den Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen würde mit der pauschalen Türöffnung eine langjährige Forderung umgesetzt. „Es sind in der Vergangenheit immer mal wieder Unfälle passiert, auch schwere, bei denen Sehbehinderte vor die Bahn gefallen sind, da sie das Verbindungsstück zwischen zwei Waggons mit der Tür verwechselt haben“, sagt Sprecherin Petra-Kristin Bonitz. Den Knopf der Tür zu finden und ihn zu drücken, sei gerade dann ein Problem, wenn es hektisch werde auf dem Bahnsteig, etwa durch viele wartende Fahrgäste. „Eine pauschale Öffnung der Türen würde den sehbehinderten Kunden mehr Sicherheit geben“, sagt sie.

CDU möchte Details zur Höhe der Kosten haben

Die CDU-Regionsfraktion steht grundsätzlich ebenfalls hinter der Türöffnung, möchte zuvor aber noch eine Aufschlüsselung über die Höhe der Kosten haben, die eine pauschale Öffnung nach sich zieht. Nach Auskunft der Üstra führe das ständige Öffnen und Schließen aller Türen zu einem höheren Verschleiß der Türen – und zu deutlich erhöhten Stromkosten durch das Entweichen der heruntergekühlten Luft im Sommer und der Heizung im Winter, so Nahverkehrsexpertin Claudia Hopfe. Die Üstra habe dargelegt, dass die Mehrkosten nicht über die Regelungen im öffentlichen Dienstleistungsauftrag (öDA) abgedeckt seien.

Die Heizung in den Üstra-Stadtbahnen wird vor allem über die Oberleitungen betrieben, erst im Anschluss aus der Bremsenergie. „Bei der finanziellen Situation der Region müssen wir genau schauen, wofür wir das Geld ausgeben“, sagt Hopfe. Sie könne es sich aber nicht vorstellen, dass die pauschale Türöffnung letztlich am Geld scheitere: „Grundsätzlich ist uns wichtig, dass alle Menschen befördert werden.“ Die SPD sieht das genauso, merkt in dem Antrag aber noch an: „Mittelfristig sollte eine Lösung gefunden werden, die sowohl den Bedürfnissen der Fahrgäste Rechnung trägt, als auch zu einer Kostenreduktion beiträgt.“

