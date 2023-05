﻿Hannovers Buchhandel erleichtert – Stadtbibliothek kauft weiter Bücher ein

Breite Rückendeckung aus der Kulturpolitik der Stadt Hannover: Der lokale Buchhandel soll die Stadtbiblothek weiterhin mit Printmedien beliefern, was für viele eine wirtschaftliche Existenzgrundlage darstellt. Eine geplante EU-weite Ausschreibung soll durch Aufsplittung verhindert werden.

Hannover. Breite Rückendeckung für den lokalen Buchhandel: Der Kulturausschuss hat sich nach Antrag von Rot-Grün einstimmig dafür ausgesprochen, dass der lokale Buchhandel weiter – und zwar erfolgreich – an der Ausschreibung der Stadtbibliothek und ihrer Filialen in den Stadtteilen teilnehmen darf. Möglich wird dies, weil die sogenannten buchfremden Leistungen in der 2024 geplanten Ausschreibung vom Büchereinkauf nun strikt getrennt werden. Die Stadtbibliothek wollte die Leistungen komplett ausschreiben, was bei einem Auftragswert in Höhe von rund 485.000 Euro eine EU-weite Ausschreibung zur Folge gehabt hätte, bei der der lokale Buchhandel dann kaum eine Chance gehabt hätte.