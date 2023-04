﻿Hannover: Polizei erwartet keine Entlastung von Änderung bei Unfallflucht

Hannover. Im Bundesjustizministerium wird darüber nachgedacht, ob Unfallflucht ohne Personenschaden künftig als Ordnungswidrigkeit statt als Straftat geahndet werden soll. Was bedeutet das für die Polizei, für die Versicherungen und die Kfz-Tarife?

Die Polizei in Hannover hat im vergangenen Jahr in ihrem Bereich 9784 Fälle der Verkehrsunfallflucht (inklusive jener mit Personenschaden) registriert. Das sind 631 Fälle mehr als im Jahr davor (6,9 Prozent). Trotz Zunahme war das unter dem Vor-Corona-Niveau. Die Aufklärungsquote der angezeigten Fälle wird mit etwas mehr als 42 Prozent angegeben.

Polizeigewerkschaft befürchtet „falschen Eindruck“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen geht laut ihrem Sprecher Felix Keldenich „grundsätzlich“ nicht davon aus, dass eine Änderung die Polizei entlasten würde, „alleine schon, weil die Unfälle ja nach wie vor aufgenommen werden müssen“. Es komme auch darauf an, ob sich etwa an der Zuständigkeit „für die Sachbearbeitung und Ermittlungen“ etwas ändern sollte.

Es sei zu befürchten, „dass der falsche Eindruck entsteht, dass Fahrerflucht eine Bagatelle sei“, sagt Keldenich. Zudem seien Sanktionen bis zum Entzug der Fahrerlaubnis „über das Strafgesetzbuch wesentlich einfacher möglich als über Verwaltungsvorschriften“. Außerdem könnte es so „zu mehr Fällen kommen, in denen die Geschädigten auf den oft nicht unerheblichen Schäden sitzen bleiben.“

Gibt es eine Wirkung auf Versicherungstarife?

Die VHV-Versicherung in Hannover, mit rund acht Millionen Verträgen in der Kfz-Versicherung Nummer drei in Deutschland, hat für das Jahr 2022 bundesweit rund 2300 Fälle von Unfallflucht ohne Personenschaden registriert und 45 mit Personenschaden.

Laut Pressesprecher Stefan Lutter erwarte man im Falle einer möglichen Änderung, wie sie im Haus von Justizminister Marco Buschmann (FDP) im Gespräch ist, „keine Auswirkungen – wir leisten wie gehabt“. Die VHV erwarte im Zuge einer möglichen Gesetzesänderung auch keine Auswirkungen auf die Regionalklassen und damit auf die Kfz-Versicherungstarife.

Regress bis 5000 Euro droht

Üblicherweise heißt Schadenregulierung für die Täter auch: Wenn ihre Versicherung den Schaden für sie beim Anspruchsgegner reguliert, können sie im Zweifel wegen Verletzung ihrer Obliegenheit (Pflicht, den Fall zu melden) in Regress genommen werden: Bei grob fahrlässiger Pflichtverletzung mit bis zu 2500 Euro, bei besonders schwerwiegender, vorsätzlicher Verletzung der Aufklärungs- oder Schadensminderungspflichten mit bis zu 5000 Euro.