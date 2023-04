﻿Hannover: Polizei fasst Verdächtige nach tödlichem Raub an Heiligabend

Tatort Berliner Allee: Die 52-Jährige soll Marlies B. am 24. Dezember in die Wohnung zurückgedrängt und tödlich verletzt haben.

Hannover. Ermittlungserfolg nach fast vier Monaten: Die Polizei Hannover hat eine Verdächtige identifiziert, die an Heiligabend 2022 an der Berliner Allee eine Seniorin überfallen haben soll. Bei dem Raub wurde die 84-jährige Marlies B. so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starb. Akribische Detailarbeit der Kriminalpolizei führte die Ermittelnden am Ende zur 52-Jährigen – die wegen eines anderen Delikts bereits seit März in Untersuchungshaft sitzt.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft ist der Ermittlungserfolg den Beamtinnen und Beamten zu verdanken, „die kleinteilig Spuren sicherten“. Denn am Ende seien es DNA-Treffer gewesen, die die Verdächtige überführten. „Diese wurden in der Wohnung der Seniorin sichergestellt“, sagt Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Durch Übereinstimmungen in der Polizeidatenbank konnte die 52-Jährige identifiziert werden.

Seniorin starb einen Tag nach Überfall

Marlies B. wollte Heiligabend zum Einkaufen, als ihr im Hausflur eine Unbekannte auflauerte. Die Räuberin drängte die 84-Jährige zurück in die Wohnung und soll ihr dort gegen die Hüfte getreten haben, sodass die Seniorin stürzte. Anschließend durchsuchte die Täterin die Räume nach Wertsachen. Im Krankenhaus konnte B. nur noch mitteilen, dass es sich vermutlich um eine etwa 1,70 Meter große Frau im Alter von 30 bis 40 Jahren handelte. Einen Tag später starb die Seniorin. Monatelang schien die Polizei dann im Dunklen zu tappen.

Wie Söfker weiter mitteilt, ist die 52-jährige Verdächtige für die Strafverfolger keine Unbekannte: „Sie ist bereits polizeibekannt.“ Zuletzt stahl die Frau demnach am 18. Februar eine Sportjacke bei Sportscheck und am 16. März Sneaker bei Galeria Kaufhof. Bei dieser Tat konnte die Polizei die 52-Jährige festnehmen, im beschleunigten Verfahren musste sie einen Tag später für sechs Monate ins Gefängnis. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, deshalb sitzt sie weiter in Untersuchungshaft.

Beschaffungskriminalität der Grund?

Die Beschuldigte hat keinen festen Wohnsitz, im Fall der beiden Diebstähle wird von Beschaffungskriminalität ausgegangen. „Der Schluss liegt auch beim Überfall an Heiligabend nahe“, sagt Söfker. Angaben zur Tat habe die 52-Jährige allerdings nicht gemacht. Offen ist zudem weiterhin, ob die Verdächtige dabei auch Beute machte. Söfker: „Deshalb wird es vorerst als versuchter Raub mit Todesfolge eingestuft.“ Wegen möglicher Fluchtgefahr und der Schwere der Tat erließ ein Richter am Mittwoch einen zweiten Untersuchungshaftbefehl gegen die 52-Jährige.