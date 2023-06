Vermisster Senior aus der Calenberger Neustadt ist wieder da

Hannover. Die Polizei hat den Vermissten aus der Calenberger Neustadt gefunden. Der Senior hatte am Mittwoch, 21. Juni, ein Pflegeheim verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Am Abend konnten die Beamtinnen und Beamten den Mann im Stadtgebiet finden und zurück in die Pflegeeinrichtung bringen. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut.

HAZ