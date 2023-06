﻿Polizei räumt verrauchte Shisha-Bar in der Innenstadt

Hannover. Einsatzkräfte mehrerer Behörden haben am vergangenen Wochenende Gewerbekontrollen in Hannover durchgeführt. Sie stellten zahlreiche Verstöße fest. Besonders negativ fiel den Beamtinnen und Beamten in der Nacht zu Sonntag eine Shisha-Bar in der Innenstadt auf. Die Luft war derart zugequalmt, dass die Polizei mehr als 100 Gäste aus der Lokalität evakuierte.

Zu der Kontrolle kam es gegen 1 Uhr. „Schon beim Betreten der Lokalität fiel den Einsatzkräften die schlechte Luft in den Räumen auf“, sagt Anne Wellhöner von der Polizei Hannover. Die vorgeschriebenen Kohlenstoffwarnmelder waren deaktiviert worden. Als die Geräte wieder eingeschaltet wurden, kam das Ausmaß der Kohlenstoffwerte in den Räumlichkeiten ans Licht: Sie überschritten die erlaubte Belastung um das Dreifache. „Die Einsatzkräfte reagierten schnell und veranlassten die Räumung“, so Wellhöner. Nachdem die Gäste die Bar verlassen hatten, nahm die hinzugerufene Feuerwehr weitere Messungen vor – und lüftete.

Bei den Gewerbekontrollen in den Stadtteilen Vahrenwald, Leinhausen, Mitte und der Nordstadt stellten die Einsatzkräfte weitere Verstöße fest und leiteten Verfahren ein: unter anderem wegen unerlaubter Videoüberwachung, illegalen Glücksspiels, Verstößen gegen Baurecht und Brandschutz, Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit.

