﻿Diese Pizza kam nicht an: Polizei stoppt Bringdienstfahrer nach Drogenkontrolle

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende einen Pizzaboten unter Drogeneinfluss in Ricklingen aus dem Verkehr gezogen. Und der Mann war längst nicht der einzige, den die Beamtinnen und Beamten im Zuge einer größeren Verkehrskontrolle erwischten.

Hannover. Die Polizei Hannover hat einen Pizzaboten unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Der 42-Jährige war am Freitagabend mit seiner Ware in einem Renault Twingo unterwegs, als er in eine Verkehrskontrolle auf der Bornumer Straße in Ricklingen geriet.