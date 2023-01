Zeugen gesucht: 23-Jähriger von vierköpfiger Gruppe auf Platz der Göttinger Sieben ausgeraubt

Das Jahr 2023 hat für einen 23-Jährigen denkbar schlecht begonnen: Er wurde in der Neujahrsnacht von einer vierköpfigen Gruppe angegriffen und ausgeraubt. Die Polizei Hannover sucht nun nach Zeugen des Überfalls am Platz der Göttinger Sieben.

Hannover. Ein 23-Jähriger ist in der Neujahrsnacht von einer vierköpfigen Gruppe angegriffen und ausgeraubt worden. Die Tat ereignete sich am frühen Sonntagmorgen auf dem Platz der Göttinger Sieben am Landtag. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach Polizeiangaben hatte der 23-Jährige gerade eine Gaststätte an der Schmiedestraße verlassen und war gegen 2.15 Uhr in Richtung der Heinz-von-Heiden-Arena unterwegs, als er auf Höhe des Platzes der Göttinger Sieben von einem Mann nach einem Feuerzeug gefragt wurde. Drei weitere Männer kamen plötzlich hinzu, einer von ihnen nahm das Opfer in den Schwitzkasten und drückte ihm einen nicht näher beschreibbaren Gegenstand an den Hals. Ein weiterer Angreifer griff ins Portemonnaie des jungen Mannes und stahl das Geld.

Überfall auf Platz der Göttinger Sieben: Fahndung bisher erfolglos

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Markthalle und Innenstadt. Der 23-Jährige wurde bei dem Überfall offenbar nicht verletzt. Gegen 2.45 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Die eingeleitete Fahndung hat bisher nicht zum Auffinden der Täter geführt. Das Opfer beschrieb diese als Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Sie sollen circa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein, mit kurzen dunkle Haaren und dunkel gekleidet. Die Männer sprachen gebrochenes Deutsch.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3920 zu melden.

Von ub