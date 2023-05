Hannover-Vahrenwald

Wer hatte grün? Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung: Bei einem Unfall in Vahrenwald wurden zwei Personen leicht verletzt.

Bei einem Unfall in Vahrenwald sind am Dienstag ein 51-Jähriger und seine Beifahrerin verletzt worden. Der Fahrer des Audi war zuvor seitlich in einen VW gefahren. Nun stellt sich der Polizei Hannover die Frage: Für wen zeigte die Ampel grün? Das behaupten nämlich beide Unfallbeteiligte.