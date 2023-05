﻿Hannovers Innenstadt wird wieder zur Blaulichtmeile

Feuer in der List

Brand im Keller des Plümecke: So hat der Wirt der Kultkneipe die Nacht erlebt

In der Nacht zu Sonnabend hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der List gebrannt, direkt unter der Kultkneipe Plümecke. Wirt David Elbert berichtet, wie er zur rechten Zeit am rechten Ort war – und wie es nun mit dem Lokal weitergeht.