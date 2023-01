﻿Polizei Hannover warnt vor Betrugsmasche mit Paypal

Hannover. Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche im Internet, der zuletzt auch eine Frau aus Hannover aufgesessen ist: Die 39-Jährige kaufte in einem Onlineportal einen Hairstyler und überwies über die „Freunde“-Funktion des Bezahldienstes Paypal mehrere hundert Euro an den Verkäufer. Der schickte ihr aber nie die Ware zu und reagierte auch sonst nicht auf Nachfragen der Frau, woraufhin sie Anzeige erstattete.

„Wiederholt haben Betrüger die Funktion beworben und Geld erhalten – jedoch die Waren nicht versandt“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. „Die Käufer bleiben dann auf ihren Schäden sitzen.“ Betrüger würben dabei mit der die Möglichkeit, Geld an Freunde und Familie zu senden, da keine Gebühren anfallen. Aber: Hat man die Option einmal ausgewählt, entfällt auch der Käuferschutz durch Paypal, so Betram. Die Funktion sei also praktisch, wenn das Geld an echte Freunde, also bekannte Personen, geht. „Bei Käufen in Kleinanzeigenportalen ist dies in der Regel jedoch nicht der Fall.“

Polizei: „Freunde“-Funktion nur für Bekannte verwenden

Die Polizei rät daher Käuferinnen und Käufern dazu, die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Paypal zu lesen und sich zu informieren, wie sie als Käufer oder Verkäuferin bei Unstimmigkeiten geschützt sind. Die „Paypal-Freunde“-Funktion sollte nur für echte Freunde und Bekannte genutzt werden. Verkäuferinnen und Verkäufer sollten ihre Ware zudem mit Beleg versenden, um so im Zweifelsfall bei Paypal den Versand nachzuweisen.