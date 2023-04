﻿Mutmaßliche Drogendealer fliehen im Auto: Beamter gibt Schuss auf Reifen ab

In Hannover ist eine Polizeikontrolle eskaliert. Drei mutmaßliche Drogendealer rammten mit ihrem Mercedes einen Streifenwagen, ein Schuss fiel. Das Trio ist weiter auf der Flucht.

Hannover. Im Zuge einer Polizeikontrolle am Ostermontag haben drei mutmaßliche Drogendealer einen Streifenwagen gerammt und sind geflohen. Um das Fahrzeug zu stoppen, gab ein Beamter noch einen Schuss auf die Reifen des Wagens ab. Bei einer anschließenden Fahndung samt Einsatz eines Polizeihubschraubers fanden die Beamtinnen und Beamten kurze Zeit später das verlassene Fluchtfahrzeug.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen die Beamtinnen und Beamten am Montag auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam gemacht. Die Insassen sollen aus dem Mercedes an der Straße Weiße Erde im Stadtteil Misburg-Nord Drogen verkauft haben. Gegen 17.05 Uhr erkannten Polizisten in einem Funkstreifenwagen den Mercedes und wollten die drei Männer im Wagen kontrollieren.

Mercedes rammt Einsatzfahrzeug

„Der Fahrer stieg dazu zunächst aus dem Pkw aus, setzte sich nach der Aufforderung, sich auszuweisen, jedoch wieder ans Steuer des Mercedes und verschloss das Fahrzeug von innen“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Danach fuhr der Fahrer das Auto mehrfach vor und zurück und versuchte so, am dahinter abgestellten Polizeiwagen vorbeizukommen, so der Sprecher. „Dabei rammte er das Einsatzfahrzeug und beschädigte dieses erheblich.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anschließende große Fahndung: Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Die Beamten forderten den Mann auf, den Motor abzustellen. Der Fahrer aber gab Gas und raste in Richtung Misburger Bad davon, sagt Bertram. „Bei der Flucht beschädigte der Fahrer erneut den Funkstreifenwagen sowie weitere geparkte Fahrzeuge.“

Beamter trifft Reifen nicht

Ein Beamter drohte zunächst zu schießen, gab dann einen Schuss auf einen Reifen des Mercedes ab, traf ihn allerdings nicht. Mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Polizeihubschrauber fahndete die Polizei nach den drei Männern. Im Misburger Wald parallel zur A2 stießen die Beamten wenig später auf das verlassene Fluchtfahrzeug. „Ein Zeuge berichtete, dass drei Männer aus dem Auto geflüchtet sind“, sagt Bertram.

Nun sucht die Polizei nach den drei Männern. Einer von ihnen trug eine auffällige graue Fleecejacke mit gelben und roten Männchen als Aufdruck. Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.