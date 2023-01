﻿Postbank an der Schlägerstraße in Hannover: Filiale schließt schon bald

Die Postbank-Filiale an der Schlägerstraße in Hannover schließt schon früher als erwartet. Das Unternehmen verweist Kundinnen und Kunden auf einen Geldautomaten am Georgsplatz.

Hannover. Die Postbank-Filiale Schlägerstraße in der Südstadt schließt bereits früher als bisher erwartet. Die Geschäftsräume öffnen am Sonnabend, 11. Februar, zum letzten Mal. Dann ist die Geschichte der Postbank in der Südstadt beendet. Bisher hatte es bei der Postbank lediglich geheißen, die Geschäftsstelle werde im Laufe dieses Jahres dichtgemacht. In den vergangenen Monaten waren die Räume immer mal wieder tagelang geschlossen. Und die Geldautomaten waren häufig leer.

Die Postbank begründet die geplante Schließung mit der zunehmenden Nutzung von Onlineangeboten durch die Kundinnen und Kunden. Deshalb würden die Angebote in den Filialen nicht mehr so stark nachgefragt. Die Entscheidung, eine Filiale zu schließen, treffe das Unternehmen nicht leichtfertig, sagte ein Sprecher. „Wir schließen eine Filiale nur dann, wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt“, betonte er. Entscheidend sei vor allem die Art der nachgefragten Leistungen, nicht die Kundenfrequenz, erläutert der Sprecher.

Bank verweist auf City und Linden

Die Postbank hatte zunächst angekündigt, die Filiale erst dann zu schließen, wenn die Deutsche Post einen Partner gefunden habe, der Postdienstleistungen in der näheren Umgebung anbiete. Jetzt verweist die Postbank allerdings auf die seit Langem bestehende Partnerfiliale der Deutschen Post in der Krausenstraße.

Kundinnen und Kunden der Postbank verweist das Unternehmen auf die dann letzten Filialen des Unternehmens in Hannover in der Ernst-August-Galerie und in der Niemeyerstraße in Linden. Dort gebe es auch weiterhin ein Beratungsangebot zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, Privatkrediten und Wertpapieren.

Keine Entlassungen geplant

Wer Bargeld von seinem Postbank-Konto abheben will, sollte laut dem Unternehmen Geldautomaten der Deutschen Bank am Georgsplatz und den Bargeldservice der Shell-Station an der Hildesheimer Straße 126 nutzen. Dort können Kundinnen und Kunden der Postbank auch ohne zu tanken Bargeld bekommen. Ergänzend dazu bieten mehrere Einzelhandelsgeschäfte in der Umgebung das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Dieser Service findet sich zum Beispiel bei Rewe, Hildesheimer Straße 27-29, bei Netto, Tiestestr. 2, bei Lidl, Spielhagenstr. 20 und bei Edeka, Sallstr. 12.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale werden nach Sprecherangaben nicht entlassen. Die durch die Schließung der Filiale entfallenden Stellen sollen sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut werden. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale beschäftigt sind, will die Postbank nicht verraten.

Von Mathias Klein