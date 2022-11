﻿Postbank schließt Filiale in der Schlägerstraße in der hannoverschen Südstadt

Wegen fehlender Wirtschaftlichkeit schließt die Postbank ihre Filiale in der Schlägerstraße in der Südstadt von Hannover. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Offen ist auch, wo die Bürger künftig ihr Geld abheben können.

Bald geschlossen: Die Postbank-Filiale an der Schlägerstraße steht auf der Schließungsliste des Unternehmens.

Hannover. Nicht nur vor Weihnachten gibt es häufiger Warteschlange vor der Postbankfiliale in der Schlägerstraße in der hannoverschen Südstadt. Doch jetzt wird die bei den Südstädterinnen und Südstädtern beliebte Filiale unweit des Stephansplatzes geschlossen. Danach können dort auch keine Pakete mehr abgegeben oder Briefmarken gekauft werden. Der Zeitpunkt der Schließung ist noch offen, voraussichtlich wird das Finanzcenter „im Laufe des kommenden Jahres“ dicht gemacht, heißt es von dem Unternehmen.

Die Postbank begründet die geplante Schließung mit der zunehmenden Nutzung von Onlineangeboten durch die Kundinnen und Kunden. Deshalb würden die Angebote in den Filialen nicht mehr so stark nachgefragt. Das Unternehmen habe sich daher entschieden, die Geschäftsstelle in der Schlägerstraße zu schließen. Die Entscheidung eine Filiale zu schließen, treffe das Unternehmen nicht leichtfertig, sagt der Sprecher. „Wir schließen eine Filiale nur dann, wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt“, betont er. Entscheidend sei vor allem die Art der nachgefragten Leistungen, nicht die Kundenfrequenz, erläutert der Sprecher.

Mitarbeiter werden nicht entlassen

Der Termin für die Schließung hänge davon ab, wann die Deutsche Post einen Partner finde, der in der näheren Umgebung dann Postdienstleistungen anbiete. „Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, werden wir unsere Filiale erst schließen, wenn dieser Partner gefunden ist“, sagt der Postbank-Sprecher.

"Postbank lässt Kunden im Regen stehen":Lesen Sie hier einen Kommentar zum Thema

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale würden nicht entlassen. Die durch die Schließung der Filiale entfallenden Stellen sollen sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut werden. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale beschäftigt sind, will die Postbank nicht verraten.

Post sucht derzeit neuen Partner

Die Kundinnen und Kunden sollen rechtzeitig informiert werden, sobald der genaue Schließungstermin feststeht. Dann will die Postbank auch per Aushang und persönlichem Anschreiben über die nächstgelegene Filiale der Postbank, die neue Partnerfiliale der Deutschen Post und die nächstgelegenen Möglichkeiten zur kostenfreien Bargeldversorgung informieren.

Die Post suche derzeit ein Geschäft für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, sagt Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Deutschen Post. Er verweist aber auch auf zahlreiche bereits vorhandene Paketshops im Umfeld der Schlägerstraße.

Wo können die Kunden dann noch Geld abheben?

Bezirksbürgermeister Bürgermeister Ekkehard Meese (Grüne) war von der Deutschen Post und nicht von der Postbank über die Schließung informiert worden. Das sei schon kurios, dass nicht das schließende Unternehmen sondern nur das Partnerunternehmen über das Aus für die Filiale informiere, sagt Meese.

„Es ist für mich unverständlich, wie ein so hoch frequentierter Standort der Postbank ohne bisher angekündigte Alternative geschlossen werden soll“, sagt der Bürgermeister. In der Südstadt falle dann der letzte Standort der Cashgroup zum Geldabheben weg. Meese erwartet hierfür von der Postbank ein Alternativangebot.

Von Mathias Klein