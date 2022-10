﻿„Es sind genug Bäume da“: Branche rechnet mit stabilen Preisen für Weihnachtsbäume

Die Dürre hat den Nordmanntannen nicht geschadet, die Ernte ist in diesem Jahr gut. Die Preise für Weihnachtsbäume werden daher in diesem Jahr nicht steigen, sagen Branchenvertreter.

Hannover/Osnabrück. Zumindest diese Sache wird aktuell nicht teurer: Die Preise für Weihnachtsbäume bleiben in diesem Jahr stabil, sagt der Vorsitzende des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger, Eberhard Hennecke, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ und versprach: „Die Preisspanne wird in etwa so ausfallen wie 2021.“ Der Grund sei eine außergewöhnlich gute Ernte.

„Die Bäume sind schön dunkelgrün und fast ohne Trockenschäden“, sagte er. Die Sommermonate mit wenig Niederschlag hätten den erntereifen Weihnachtsbäumen in diesem Jahr vergleichsweise wenig ausgemacht. „Die Pfahlwurzeln ziehen das Wasser aus deutlich tieferen Bodenschichten“, so Hennecke. Anders sehe es aber mit Jungpflanzen aus, die erst in den kommenden Jahren geerntet werden sollen. „Denen hat Trockenheit zu schaffen gemacht. Die Auswirkungen werden wir dann gegebenenfalls in Zukunft sehen“, so Hennecke.