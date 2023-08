﻿Baustart für Hotel am Bredero-Hochhaus steht bevor

Hannover. Ein Jahr lang mussten die Anlieger Dreck, Staub und Lärm vom Abriss ertragen – jetzt soll bald der Neubau westlich vom Bredero-Hochhaus starten. Das Unternehmen MBN teilt mit, es habe den Zuschlag erhalten, als Generalunternehmer den Hotelbau am Cityring zu errichten. Betreiber soll die Premier-Inn-Kette werden.

Ende 2025 soll die Immobilie fertig werden. Laut MBN-Mitteilung soll es ein neunstöckiger Bau werden. Visualisierungen zeigen allerdings ein zehngeschossiges Gebäude. Für Rückfragen war bei MBN in Osnabrück niemand erreichbar.

Abriss nach nur 50 Jahren

Am Ort des Neubaus befand sich bereits ein Betonbau mit fast identischen Außenmaßen und auch nicht großartig anderer Architektur. Das gerade einmal 50 Jahre alte Gebäude wurde komplett abgerissen, um mit niedrigeren Etagenhöhen mehr Zimmer unterbringen zu können. So etwas ist in Deutschland trotz der enormen Energie- und Materialverschwendung erlaubt, weil das Baurecht keine Klimakomponente berücksichtigt. Kurios: Wenn der Neubau fertig ist, soll er ein Nachhaltigkeitszertifikat erhalten.

Vor dem Anriss: Links im Bild der Westflügel des Bredero-Hochhauses Lister Tor. Die Zukunft der Büroetagen im Turm ist noch offen, darüber befinden sich Wohnungen. In der Mitte die Raschplatzhochstraße (auf dem Bild noch unsaniert), links die Friesenstraße © Quelle: Dimitrios Anastassakis (Archiv)

Immerhin hat man den Keller bewahrt. Der Stahlbetonbau erhält eine hinterlüftete Fassade aus großformatigen Faserzement-Fassadenplatten. Ähnlich wie beim Bestandsgebäude hat man architektonisch auf waagerechte Fensterbänder geachtet, die Fassade allerdings nicht so zerklüftet ausgebildet wie beim Hauptgebäude.

Hotel mit 220 Zimmern

Das geplante Hotel soll 220 Gästezimmer aufweisen und im Dreisterne-Segment angesiedelt sein. Im Erdgeschoss befindet sich die Lobby mit Rezeption und Restaurant. Zur Friesenstraße werden die Personal- und Bürobereiche eingerichtet. Der benachbarte Parkhausanbau bleibt bestehen.

Neues Hotel entsteht: So wie auf dieser Visualisierung soll das neue Premier-Inn-Hotel am Bredero-Hochhaus an der Hamburger Allee hinter dem Hauptbahnhof Hannover aussehen. © Quelle: Beyond Visual Arts

Bauherr ist das eigentlich in England angesiedelte Unternehmen Citygrove, das in Hannover eine Schwesterfirma gegründet hat. Die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen war nicht einfach. Auch wenn der Neubau wieder an das Bestandsgebäude angesetzt wird, handelt es sich jetzt um zwei getrennte Immobilien auf zwei getrennten Grundstücken. Für diese sogenannte Realteilung innerhalb der komplizierten Eigentumskonstruktion der Gesamtimmobilie waren umfangreiche rechtliche Klimmzüge und danach Brandschutz-Umbauten nötig.

Hoteliers klagen über schlechte Auslastung

Dass überhaupt ein Hotel neu gebaut wird, zeugt davon, dass Investoren noch Potenziale am Markt sehen. Es dürfte sich aber um einen Verdrängungswettbewerb handeln: Die ansässigen Hoteliers klagen über dramatisch schlechte Zimmerauslastungen. Im ersten Halbjahr lagen sie einer Zählung zufolge nur bei gut 50 Prozent.

