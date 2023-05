﻿Missbrauchsverdacht: Priester aus Hannover nach Vorwürfen freigestellt

Missbrauchsvorwürfe gegen einen Priester aus Hannover: Das Bistum Hildesheim hat einen Seelsorger der Spanischsprachigen Gemeinde freigestellt. Dieser soll vor etwa 30 Jahren in seinem Heimatland Bolivien einem jungen Mann sexualisierte Gewalt angetan haben.

Hannover. Die Vorwürfe wiegen schwer: Ein katholischer Priester, der bei der Spanischsprachigen Mission in Hannover tätig ist, soll sich vor mehr als drei Jahrzehnten in seinem Heimatland Bolivien sexuell an einem jungen Mann vergangen haben. Der Generalvikariatsrat des zuständigen Bistums Hildesheim, Christian Hennecke, hat die Gemeindegremien der Spanischsprachigen Mission am Dienstag über die Vorwürfe informiert.