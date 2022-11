﻿Ein Restaurant erfindet sich neu: So geht es weiter mit „Lokal 4“ im Tiedthof

Hannover. Die rosafarbenen Loungemöbel sind an die Wände gerückt, um Platz für eine Tanzfläche zu machen. In einer Ecke steht ein DJ-Pult, flankiert von mächtigen Lautsprechern. Auf dem Fußboden liegt noch bunter Flitter. „Eine private Geburtstagsfeier am Tag vorher“, erklärt Mohamed „Momo“ Ben Khelifa (34). An diesem Abend wird das stylische „Lokal 4“ im Tiedthof zu einer Bühne für Hannovers Talente der Stand-up-Comedy-Szene. Am Sonnabend, 19. November, wird bei der ersten „Club-Night“ getanzt. Ein Restaurant erfindet sich neu.

Die offene Küche hinter der Glasfront im Gastraum ist verwaist. „Aber voll funktionsfähig“, wie „Lokal 4“-Inhaber Ferdi Simsek (42) betont. Gekocht und gebrutzelt werde aber nur noch für gebuchte Firmenveranstaltungen oder Feiern. Dabei war das Lokal im Hinterhof einst mit hohen Ansprüchen gestartet: Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Törtchen sowie Dinner waren hier an sieben Tagen in der Woche geboten – in einem Ambiente, das Instagrammer und Innenarchitektinnen verzückte. Doch bei der Eröffnung im Sommer 2021 (zuvor hatte die Pizzakette „Francesca & Fratelli“ das Lokal betrieben) hatte Simsek nicht mit der Hartnäckigkeit des Corona-Virus gerechnet.

„Lokal 4“ im Tiedthof hatte keine Zeit, sich zu etablieren

„Das Ausgehverhalten der Menschen hat sich komplett verändert, die Leute blieben lieber zu Hause oder gingen in die Stammkneipe“, bilanziert er die erste Hürde für sein „Lokal 4“, das „keine Zeit hatte sich zu etablieren“. Staatliche Hilfen blieben im vergangenen Winter aus, „unsere Planungen und Prognosen waren hin. Aber wir haben das bis Januar durchgezogen – weil wir hofften, dass es im Frühjahr aufwärts geht.“

Vorbei: Ferdi Simsek hatte das „Lokal 4“ so geplant, dass es von Frühstück bis Cocktails am Abend alles gab. © Quelle: Ilona Hottmann

Stattdessen marschierten im Februar die Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine ein, die Folgen waren steigende Preise, knappe Waren, eine sich abzeichnende Energiekrise. „Man musste kein Ökonom sein, um sich die Konsequenzen auszumalen“, sagt der 42-Jährige im Rückblick. „Die Rechnung ging nicht auf, das Lokal ist einfach zu groß.“ 400 Quadratmeter, extrem hohe Decken, 120 Sitzplätze. Simsek brauchte einen Plan B. Und entwickelte ihn bereits im März.

Radikaler Schnitt, um das Unternehmen zu retten

Ende August war dann Schluss mit dem regulären Betrieb im Tiedthof. "Eine rationale Lösung, ein radikaler Schnitt, um Personal- und Energiekosten zu reduzieren. Das tat sehr weh." Das glaubt man dem leidenschaftlichen Gastronomen, der noch die Burgerbar "Lindenblatt" schräg gegenüber vom Astor-Kino, den Steintorklub "Havanna" und das ambitionierte Steakhouse "Lindenblatt 800 Grad" in der Altstadt betreibt. "Ich musste an das Überleben des Unternehmens denken, ich habe Verantwortung", sagt er. Und der Plan B für das"Lokal 4"?

Das Zauberwort für Simsek heißt „Pop-up“. Neben wechselnden Events, Livemusik und Partys gibt es Donnerstag bis Sonnabend normalen Tresenbetrieb unter dem Stichwort „Momos Probierbar“. Ein Name mit Klang, seit Ngoc Duc „Nucki“ Nguyen (35) 2018 seinen kultigen Kiosk „Probierbude“ an der Limmerstraße um die „Probierbar“ im Nachbarhaus erweiterte. Zwei Jahre später war Schluss (der Mietvertrag wurde wegen Lärmproblemen nicht verlängert), ein Gastspiel in der „Leinery“ zusammen mit Momo Ben Khelifa in der Altstadt ist schon wieder Geschichte. Nun also eine neue Heimat im Tiedthof.

Aufbruch: An manchen Abenden wird der Vorraum des „Lokal 4“ auch als Bühne für Stand-up-Comedy benutzt. © Quelle: Christian Behrens

„Ich will den Namen nicht sterben lassen. Dahinter steht ein tolles Netzwerk, wir haben loyale Stammgäste“, freut sich Ben Khelifa. Er und Simsek kennen sich seit 14 Jahren, damals stand Ben Khelifa im ersten „Lindenblatt“ an der Limmerstraße als Barkeeper hinter dem Tresen. Die Drinks stehen auch im „Lokal 4“ im Fokus – Margaritas mit Sellerie-Espuma oder milchfiltrierte Cocktails, experimentelle Getränke jenseits gängiger Bars.

Die Erfahrungen nach den ersten drei Monaten? „Es läuft super, dieser Raum kann als Location gut funktionieren“, sagt Simsek, der viel Herzblut in die Einrichtung gesteckt hatte. Und er wäre kein Unternehmer, wenn er nicht schon einen Schritt weiterdenken würde. „Ich habe Ideen für nächstes Jahr“, sagt er, will aber noch nicht mehr verraten. Sein Plan: „Der Tiedthof soll ein Treffpunkt werden. Hier wird etwas passieren.“

Die nächsten Termine: 18. November ab 21 Uhr Live-Musik mit Anissa Al Jay (Eintritt frei). „Club Night“ am 19. November ab 23 Uhr (Karten kosten 10 Euro). Am 26. November feiert der „Queerclub“ Premiere, die Partyreihe „Sabbatical“ findet das nächste Mal am 17. Dezember statt. Am Silvesterabend kann man ab 22 Uhr unter dem Motto „Moulin Rouge“ für 19 Euro feiern.

