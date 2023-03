﻿Mehr künstliche Organe: Prof. Arjang Ruhparwar ist der neue Herzspezialist an der MHH

Minimalinvasive Herz-Operationen und Forschung zu künstlichen Organen: Herzchirurg Prof. Arjang Ruhparwar tritt die Nachfolge von Prof. Axel Haverich in der MHH-Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie in Hannover an.

Prof. Arjang Ruhparwar übernimmt am 1. April die Leitung der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie an der MHH.

Hannover. Prof. Arjang Ruhparwar tritt zum 1. April die Nachfolge von Prof. Axel Haverich als Leiter der Klinik für Herz,-Thorax,-Transplantations- und Gefäßchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) an. Haverich geht in den Ruhestand. Weder die MHH noch die Stadt sind neu für den 55-jährigen Mediziner, der in Fulda geboren und in Köln aufgewachsen ist. „Ich war bereits 12 Jahre an der MHH.“ Unter anderem als Funktionsoberarzt und Oberarzt der Abteilung, die er jetzt übernimmt.

Ruhparwar hat in Köln Medizin studiert und dort an der Uniklinik auch seine Dissertation absolviert, bevor er als Arzt im Praktikum und wissenschaftlicher Mitarbeiter 1994 in die Hochschule gekommen ist. Den Facharzt für Herzchirurgie hat er an der MHH abgelegt, 2009 auch hier zum Thema „Transplantation somatischer Stammzellen zur Myokardgeneration“ habilitiert. Seine Stationen führten den 55-Jährigen über leitende Positionen im Bereich der Transplantation, Aorten- und Koronarchirurgie der Unikliniken Heidelberg und Essen, wo er zuletzt Ärztlicher Direktor der Klinik für Thorax- und Vaskuläre Chirurgie gewesen ist.

Geht in den Ruhestand: Der MHH-Herzspezialist Prof. Axel Haverich. © Quelle: Samantha Franson

Organe aus dem Labor

Seine medizinischen Kernthemen werden an der MHH Organtransplantation und die Forschung zu künstlichen Organen sowie die Aortenchirurgie sein. „Zudem wollen wir die minimalinvasiven Techniken in der Herzchirurgie deutlich ausbauen. „Die geringe Invasivität ist nicht nur ein Trend der Zeit, auch die Patienten verlangen danach.“ In Bezug auf die Forschung möchte sich Prof. Ruhparwar, der auch ein Team aus Essen mitbringt, künstlichen Organen widmen, „Herzen und Lungen aus Smart-Material“. Und auch die Forschung zu Xenotransplantation – die Verpflanzung von Geweben und Organen zwischen unterschiedlichen Arten, etwa Schweinen – soll wieder aufgenommen werden.

Die Übergabe läuft in der Klinik bereits seit Wochen. „Ich wollte unbedingt zurück an die MHH und nach Hannover“, sagt der Mediziner. Die Nachfolge von Professoren wie Hans Borst und Axel Haverich anzutreten sei zudem eine ganz besondere und große Herausforderung. „Verbessern kann man sich da nicht mehr.“ Arjang Ruhparwar hat drei Kinder und wird künftig mit seiner Familie in Isernhagen leben.