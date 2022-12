﻿Hannovers oberster Katholik: Propst Christian Wirz gibt sein Amt auf

Hannovers katholische Kirche steht vor einer gravierenden Zäsur: Nach nur drei Jahren gibt Propst Christian Wirz sein Amt überraschend auf. Hannovers oberster Katholik will wieder stärker in der Seelsorge arbeiten, heißt es.

Hannover. Für die katholische Kirche ist es ein Paukenschlag: Hannovers oberster Katholik, Propst Christian Wirz, gibt sein Amt Ende Februar auf. Der 49-jährige habe den Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer darum gebeten, ihn von seinen Aufgaben als Propst an Hannovers katholischer Hauptkirche, der Basilika St. Clemens, zu entpflichten, teilte ein Sprecher mit.

„Ich habe mich aus persönlichen Gründen zu diesem Schritt entschlossen“, erklärt Wirz, der im Laufe des kommenden Jahres eine Pfarrei übernehmen soll. Es sei sein Wunsch, wieder verstärkt Menschen zu begleiten, Gottesdienste zu feiern, Taufen und Trauungen vorzunehmen: „Ich habe in den vergangenen Monaten gemerkt, wie sehr mit die seelsorglichen Aufgaben als Priester gefehlt haben“, sagt Wirz. In seinem großen Zuständigkeitsbereich, der von Nienburg bis Springe und von Wunstorf bis Uetze reicht, sei ihm dies nur sehr eingeschränkt möglich gewesen.

Zwei Geistliche: Christian Wirz (r.) mit seinem Amtsvorgänger Martin Tenge. © Quelle: Simon Benne

Eklatanter Priestermangel

Der promovierte Theologe hatte im September 2019 in Hannover die Nachfolge des populären Propstes Martin Tenge angetreten, der in die Bistumszentrale nach Hildesheim gewechselt war. Allerdings stand Wirz' Amtszeit von Anfang an unter keinem guten Stern: Corona erschwerte es dem intellektuellen und eher zurückhaltend auftretenden Theologen, Kontakte in Hannover zu knüpfen.

Ein intellektueller Kirchenmann: Christian Wirz vor der Marktkirche. © Quelle: Samantha Franson

Außerdem konnte er das Amt nur mit halber Kraft ausüben: Er blieb zugleich als Offizial tätig, also als Kirchenrichter, der vor allem mit Eheverfahren beschäftigt ist. Wirz ist der einzige Priester im Bistum, der über die kirchenrechtlichen Qualifikationen dafür verfügt – ein Umstand, der ein Schlaglicht auf die dünne Personaldecke und den eklatanten Priestermangel in der katholischen Kirche wirft.

Teils kritisierten Gläubige, dass der mit vielfältigen Aufgaben eingedeckte Wirz bei wichtigen Veranstaltungen in der Stadtgesellschaft und ökumenischen Terminen nicht präsent genug sei: Wirz engagierte sich zwar im Rat der Religionen und anderen Einrichtungen – doch er pflegte Kontakte nicht so intensiv wie sein beliebter Amtsvorgänger Tenge. Als wichtigster Vertreter der katholischen Christenheit hätte Wirz in seiner Kirchenregion, die etwa so groß ist wie das Saarland und zu der 137.000 Seelen gehören, stärker Flagge zeigen müssen, hieß es oft.

Ökumenische Verbundenheit: Christian Wirz und Rainer Müller-Brandes (v.l.) bei einer Andacht für Obdachlose am Raschplatz. © Quelle: Simon Benne

„Scheitern mit Ansage“

In der katholischen Gemeinschaft hatte es unter der Hand auch Kritik am Bischof Heiner Wilmer gegeben: Dieser habe Wirz mit dem zusätzlichen Amt als Offizial davon abgehalten, seinen Aufgaben als Propst in der größten Stadt des Bistums gerecht werden zu können. „Das war ein Scheitern mit Ansage“, sagt ein Insider jetzt.

Der evangelische Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes bedauerte den Schritt: „Ich schätze Christian Wirz sehr und habe gerne mit ihm zusammengearbeitet“, sagt er, „aber ich habe Respekt vor seiner Entscheidung.“

Als Offizial bleibt Wirz weiterhin tätig. Außerdem gehört er auch künftig dem Domkapitel und dem Diözesanpastoralrat an, den beiden zentralen Beratungsgremien des Bischofs. Der Hildesheimer Oberhirte Heiner Wilmer würdigte Wirz' Wirken mit warmen Worten: Er sei ihm dankbar für seine Tätigkeit, erklärte der Bischof. "Den Schritt, jetzt neben der unverzichtbaren Aufgabe als Offizial wieder stärker in der Seelsorge tätig zu sein, kann ich persönlich nachvollziehen", sagt Wilmer.

Zeichen der Verbundenheit: Christian Wirz mit dem evangelischen Marktkirchenpastor Marc Blessing. © Quelle: Christian Behrens

Nachfolge ist offen

In einem Fazit seiner Amtszeit zollt Wirz allen Kirchenmitgliedern Respekt, die sich in Hannover haupt- und ehrenamtlich für Schwächere engagieren: „Dieser Einsatz aus dem Glauben heraus dient dem guten Zusammenleben in der Gesellschaft“, sagt er. „Die Tätigkeit in Hannover hat mich sehr gefordert, auch positiv“, erklärt der scheidende Propst.

Wer seine Nachfolge antritt, steht noch nicht fest. Unter anderem ist der Dekanatspastoralrat an der Auswahl beteiligt, dem neben den Pfarrgemeinden zahlreiche weitere katholische Einrichtungen angehören. Mit der Einführung eines neuen Propstes sei nicht vor Herbst 2023 zu rechnen, heißt es. In den kommenden Wochen wollen das Bistum und die Kirche in Hannover klären, wie die bisherigen Aufgaben des Propstes bis dahin auf mehrere Schultern verteilt werden können. Sicher ist: Die Zahl geeigneter Kandidaten für das Amt dürfte angesichts des Priestermangels überschaubar sein.