﻿Protest gegen Abriss am Postscheckamt

„Stoppt den Abrisswahn“ steht in großen Buchstaben am Bauzaun um das ehemalige Postscheckamt an der Celler Straße in Hannover, an dem aktuell die Abrissbagger knabbern. Die Gruppe Architects for Future protestiert damit dagegen, dass aktuell so viel abgerissen wird in Hannover wie lange nicht.

„Stoppt den Abrisswahn“: In Hannover hat die Gruppe Architects for Future Flugblätter und ein improvisiertes Spruchband an den Bauzaun des ehemaligen Postscheckamts Herschelstraße/Brüderstraße/Celler Straße/Goseriede geklebt, das derzeit abgerissen wird.

Hannover. Weithin sichtbar prangt am Bauzaun um das ehemalige Postscheckamt Brüderstraße der Schriftzug „Stoppt den Abrisswahn!“. Die hannoversche Gruppe der Architects for Future („Architekten für die Zukunft“, gehört zur Klimabewegung Fridays for Future) hat direkt daneben auch Flugblätter ausgehängt.

Abriss in Hannover: So viel wie lange nicht mehr

Derzeit werden in Hannover – allen Klimaschutz- und Umnutzungsbekenntnissen zum Trotz – so viele Großimmobilien aus der Wirtschaftswunderzeit abgerissen wie schon lange nicht mehr. Exxon an der Podbi, der Westflügel des Bredero-Hochhauses, vermutlich noch in diesem Jahr die Kaufhof-Immobilie in der Altstadt und eben das große Postscheckamt: All diese Gebäude sind noch keine 50 Jahre alt und werden zertrümmert. Schon weggerissen sind etwa das Kröpcke-Center, die AOK am Pferdeturm, die Deutsche Rentenversicherung in Laatzen und sogar ein Wohnhochhaus in Vahrenheide mit Hunderten Wohnungen – damals dachte man, es werde nie wieder Wohnungsnot geben.

Das ehemalige Postscheckamt: Riesige Betonkomplexe werden abgerissen. © Quelle: Nancy Heusel

Den Flugblättern der Architects for Future zufolge wurden allein 2021 deutschlandweit 14.090 Gebäude abgerissen, wobei die echte Zahl höher liegen dürfte, weil für die meisten Immobilien kein Abrissantrag gestellt werden muss. Die Klima-Architekten fordern zwar keinen kompletten Abrisstopp, dass aber in jedem Einzelfall zumindest ernsthafter geprüft werden müsse, ob nicht doch eine Umnutzung möglich sei. Schließlich stecke in jedem gebauten Haus viel Energie.

2800 Kilo Abbruchmaterial pro Kopf

Selbst wenn inzwischen in geringen Mengen Baustoffe recycelt werden können, so produziere Abriss und Neubau doch sehr viel Klimagas Kohlendioxid. Insgesamt entstehe pro Jahr so viel Bauschutt in Deutschland, dass man pro Kopf auf 2800 Kilogramm komme – das ist das Leergewicht von zwei normalen Autos.

Auf dem Gelände des ehemalige Postscheckamts im Carrée von Celler Straße und Goseriede, Brüder- und Herschelstraße soll ein modernes Wohn- und Büroquartier entstehen mit Kita, Cafés, Aussichtsterrassen und kleinen Geschäften. Der Projektentwickler, das hannoversche Wohnungsunternehmen Meravis, lässt die Pläne derzeit zusammen mit dem Baudezernat überarbeiten. Dem Vernehmen nach soll ein besonders ökologisches und klimagerechtes Innenstadtquartier entstehen.