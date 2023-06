﻿Die Mädchenbande von der Celler Straße: Wie die Kinder aus Hannovers Schrottimmobilie zu Diebinnen wurden

Vor sechs Jahren lebten zwei Roma-Mädchen in einer Schrottimmobilie in Hannovers Innenstadt unter schlimmen Bedingungen. Seit Freitag stehen sie mit anderen wegen Bandendiebstahls vor Gericht.

Hannover. Es waren Verhältnisse, in denen Kinder eigentlich nicht aufwachsen dürfen. Hannover, Juli 2017: In einer Schrottimmobilie in der Celler Straße leben – geduldet von der Stadt aufgrund von Wohnungsnot – , drei Roma-Familien mit 18 Kindern in erbärmlichsten Verhältnissen. Ihr Zuhause ist im Fall jeder Familie ein dunkler Raum. Ein Bett steht am Fenster, darauf alte Matratzen, eine fleckige Decke. Die Eltern schlafen auf dem Fußboden. Eine rostige Küchenzeile gibt es. Im Bad fehlt das Licht. Stattdessen: Schimmel an den Wänden. Die Fußböden sind stellenweise aufgerissen. Im Innenhof häuft sich Müll.