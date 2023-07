﻿Hilfe beim Winnicott-Institut: 90 Minuten für das Seelenheil der ukrainischen Kinder

Traumatisierte Flüchtlinge

Sie sind in Hannover in Sicherheit, aber ihre traumatischen Erfahrungen tragen sie tief in ihrer Seele. Um ukrainische Jungen und Mädchen aufzufangen und zu stabilisieren, schickt das Winnicott-Institut Psychotherapeuten in hannoversche Schulen.

