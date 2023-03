﻿Räuber reißen 50-Jährigen vom Rad und schlagen ihn

Hannover. Drei Räuber haben am Montagabend einen 50-Jährigen in Döhren vom Rad gerissen, geschlagen und schließlich seinen Rucksack gestohlen. Danach flohen die drei Unbekannten. Der Radfahrer wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der Polizei fuhr der 50-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 22.20 Uhr die Bernwardstraße in Richtung Fiedelerplatz entlang. „In Höhe des dortigen Bücherschranks am Fiedelerplatz wurde der 50-Jährige plötzlich von zwei Personen von seinemFahrrad gerissen“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover. „Anschließend schlugen drei Männer auf ihn ein und stahlen den Rucksack aus dem Fahrradkorb“, so die Sprecherin.

Männer können fliehen

Die drei Männer flohen anschließend. In welche Richtung ist aber nicht bekannt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Räuber nicht fassen. Jemand meldete der Polizei aber einen an der Richartzstraße gefundenen Rucksack. „Es stellte sich heraus, dass das der gestohlene Rucksack des Radfahrers war“, sagt Bohrmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Beschreibung der Räuber liegt der Polizei nicht vor. Die Beamtinnen und Beamten haben Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten beziehungsweise zu dem Überfall geben können oder etwas Verdächtiges an der Richartzstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter Telefon (05 11) 109 36 17 zu melden.