﻿Linden: Mountainbiker touchiert Pfosten und verletzt sich schwer

Ein 33-Jähriger ist mit seinem Mountainbike in Linden-Nord gegen einen Absperrpfosten gestoßen und hingefallen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Aktuell besteht nach Angaben der Polizei Hannover aber keine Lebensgefahr mehr.

Der Mann war laut Polizei am Dienstag gegen 20.10 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Asseburgstraße in Richtung Sudersenstraße unterwegs. Dann bog er nach links auf einen Verbindungsweg zwischen Asseburgstraße und Noltestraße ab. „Dabei touchierte der Hannoveraner einen metallenen Absperrpfosten, der sich am Beginn des Weges befindet“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover. „Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und kam nach wenigen Metern zu Fall.“

Fremdeinwirkung ausgeschlossen

Der 33-Jährige wurde anschließend nach Angaben der Polizei mit notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. „Eine Fremdeinwirkung kann ausgeschlossen werden“, so die Sprecherin.