﻿Unfall in Bornum: Radfahrerin schwer verletzt

Kostenfrei bis 20:00 Uhr lesen

Prüfung von Patenten

Viele neue Pflanzensorten und der Klimawandel: So wichtig ist das Bundessortenamt in Hannover

Gentechnik, Klimawandel, neue Sorten: Was hier an Pflanzen angebaut wird und in unseren Mägen landet, muss zugelassen sein – dafür ist das Bundessortenamt in Hannover zuständig. Auch für Hobbygärtner und Zierpflanzenfans spielt das Amt eine wichtige Rolle.