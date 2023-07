﻿Hannover: Fahrrad-Demo für einen autofreien Engelbosteler Damm

Hannover. Radeln fürs Klima: In der Nordstadt von Hannover sind Demonstrierende für eine autofreie Verkehrsgestaltung des Engelbosteler Damms auf die Straße gegangen. Die Teilnehmenden machten mit einer Fahrrad-Demo auf ihr Anliegen aufmerksam. Organisiert wurde der Protest von „E-Damm für alle“, einer Initiative von Fridays For Future und Students For Future.

Die große Bedeutung und der Raum, den Autos in der Stadt einnehme, sei häufig selbstverständlich geworden und wirke oft scheinbar alternativlos, meint Max Mathes von „E-Damm für alle“: „Genau diese Illusion wollen wir aufbrechen und zeigen, welches Potential eine klimagerechte und klimaangepasste Verkehrswende für alle Beteiligten bietet. Positive Beispiele gibt es genug.“

Ziel: Beteiligungsverfahren

Die Demonstration führte die Teilnehmenden über den gesamten Engelbosteler Damm und durch Teile der Nordstadt. So legte der Tross den E-Damm immer wieder für den Autoverkehr lahm. „Damit wollen wir zeigen, wie es wäre, wenn alle Fahrradfahren“, erklärt Laura Ziervogel von Students For Future. Ziel sei es, ein Beteiligungsverfahren anzustoßen, in dem Leute, die hier wohnen, entscheiden, wie der E-Damm künftig genutzt werden soll“, sagt Mitstreiter Constantin Tremel. Der Schlachtruf des Tages lautete: „Für wen ist der E-Damm da? Für uns alle!“

Nach Angaben der Veranstalter waren beim Start der Fahrrad-Demo rund 100 Personen dabei. Die Polizei spricht von etwa 60 Teilnehmenden.

Kirsten Aleth ist extra mit dem Rad aus Ricklingen gekommen, um die Initiative „E-Damm für alle“ zu unterstützen. Die 64-Jährige, die zur Bürgerinitiative Leinemasch gehört, betont, wie wichtig Engagement für die Klimawende vor Ort ist: „Wir müssen lokal was machen. Auf die Bundesregierung zu hoffen, bringt nichts“, meint sie.

Autofreien E-Damm als Chance sehen

Die Studierenden Elijah (23) und Jule (25) können sich vorstellen, dass nicht alle damit einverstanden sind, Autos vom Engelbosteler Damm zu verbannen. Geschäftsleute beispielsweise könnten Bedenken haben. Elijah appelliert jedoch, einen „autofreien E-Damm auch als Chance zu sehen“: Die Menschen hätten dann viel mehr Raum, um dort zu verweilen – und auch das könnte am Ende den Umsatz des Gewerbes fördern.

