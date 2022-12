Hannover: Räuber droht mit Schusswaffe und überfällt Getränkemarkt

Ein bewaffneter Räuber hat am Montagabend einen Getränkemarkt in Hannover-Bemerode überfallen. Der Täter bedrohte eine Angestellte und erbeutete Bargeld sowie ein Handy. Noch vor Eintreffen der Polizei floh der Mann. Deshalb bitten die Ermittler jetzt um Zeugenhinweise.

Die Polizei ermittelt in diesem aktuellen Fall.

Hannover. Die Polizei fahndet nach einem bewaffneten Räuber, der am Montagabend einen Getränkemarkt in Hannover-Bemerode überfallen hat. Der Unbekannte bedrohte eine Angestellte und forderte Bargeld von der Kassiererin. Außerdem erbeutete der Mann das Handy der 53-Jährigen, anschließend ergriff der Täter die Flucht. Es gibt eine Beschreibung des Gesuchten.

Laut Polizei betrat der Räuber das leere Geschäft an der Straße Hinter dem Dorfe gegen 18.45 Uhr. Er sei zur Mitarbeiterin gegangen und habe sie mit der Schusswaffe bedroht. Nachdem die 53-Jährige dem Täter Geld und Mobiltelefon gegeben hatte, schickte der Unbekannte sie in den hinteren Bereich des Marktes. Polizeisprecherin Natalia Shapovalova: „Dann floh er in unbekannte Richtung.“

Räuber hatte Mund und Nase mit Tuch verdeckt

Die Angestellte beschreibt den Mann als etwa 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Er ist zudem schlank und hat dunkle Augen. Während des Überfalls trug der Gesuchte einen hellen Kapuzenpullover und eine Jeanshose. Mund und Nase hatte der Hochdeutsch sprechende Mann mit einem schwarz-weißen Tuch verdeckt. Hinweise werden unter Telefon (0511) 109 55 55 erbeten.