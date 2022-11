﻿Räuber schlägt Jugendlichen in Hannover-Linden bewusstlos

Erinnerung an NS-Zeit Erinnerung an NS-Zeit

Bewegendes Gedenken in der Marktkirche Hannover: Hunderte erinnern an Pogrome von 1938

Am 9. November 1938 verwüsteten die Nazis auch in Hannover jüdische Geschäfte. In der Marktkirche haben am Mittwochabend Hunderte von Menschen bei einer bewegenden Gedenkveranstaltung an die Opfer des Terrors erinnert.