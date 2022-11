Hannover-Linden: Räuber tanzen Mann an und attackieren ihn mit Pfefferspray

Zwei Männer und eine Frau sollen am Wochenende einen 27-Jährigen ausgeraubt haben. Die Unbekannten tanzten ihr Opfer nachts am Ihmeufer an, einer griff dann in die Hosentasche und erbeutete das Portemonnaie. Auf der Flucht besprühten sie ihren Verfolger mit Pfefferspray.