Räuber überfallen 22-Jährigen und flüchten mit Bargeld

Hannover. Vier Männer haben in der Calenberger Neustadt einen 22-Jährigen ausgeraubt. Der junge Mann blieb unverletzt.

Nach Angaben der Polizei hatten die vier Männer den jungen Mann bereits am Donnerstag, 1. Juni, gegen 17.45 Uhr auf der Wielandstraße angesprochen. „Als dieser abwinkte und zu Fuß weiterging, verfolgten ihn die Männer und drängten den 22-Jährigen in einen Hauseingang“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Dort schubsten sie den Hannoveraner und hielten ihn fest. „Die Männer erlangten so eine geringe Menge Bargeld, bevor sie zu Fuß in unbekannte Richtung flüchteten“, sagt der Sprecher.

So sehen die mutmaßlichen Räuber aus

Der erste Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß, zwischen 16 und 25 Jahre alt und hat kurze schwarze Haare. Bei dem Überfall trug er einen weißen Hoodie und eine blaue Jeans. Sein Komplize ist circa 1,85 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, schwarz und hat ebenfalls kurze schwarze Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt einen blau-weißen Hoodie und eine schwarze Jeans. Zu den zwei weiteren Tatverdächtigen liegt der Polizei keine Beschreibung vor. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter Telefon (0511) 1093915 zu melden.

