Drogeriemarkt dm in der Lister Meile schließt für Umbau: Lange Schlange wegen Räumungsverkauf

Alles muss raus: Ab Freitag, 14. April, wird die Filiale der Drogeriemarktkette dm in der Lister Meile umgebaut. Vorher bietet das Unternehmen einen Räumungsverkauf an – und der lockt die Menschen ins Geschäft. Einlasspersonal muss den Zutritt regeln.

Die dm-Filiale in der Lister Meile wird am Freitag für einen fünfwöchigen Umbau geschlossen. Vorher gibt es einen Räumungsverkauf – und eine lange Schlange vor dem Geschäft.

Hannover. Lange Schlange vor dem dm in der Lister Meile: Ende der Woche schließt die Filiale der Drogeriemarktkette für einen fünfwöchigen Umbau. Das Unternehmen bietet einen Räumungsverkauf an, es gibt am Dienstag, 11. April, Mittwoch, 12. April, und Donnerstag, 13. April, 20 Prozent Rabatt auf viele Produkte. Viele Menschen in Hannover wollen zugreifen, Einlasspersonal muss den Zutritt regeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geschlossen bleibt die Filiale ab Freitag, 14. April. „Solange wir für Dich umbauen, freut sich das Team vom dm-Markt in der Vahrenwalder Straße 11/Ecke Philipsbornstraße in Hannover auf Deinen Besuch“, informiert das Unternehmen seine Kundinnen und Kunden.

Umbau: dm-Filiale in der Lister Meile fünf Wochen geschlossen

Am Freitag, 19. Mai, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, sodass die Filiale wieder öffnen kann.