Kostenfrei bis 15:54 Uhr lesen

Fußball, Regionalliga Nord

TSV Havelse: Kurz vor dem Trainingsstart kommt Bewegung in den Kader

Es könnte sein, dass bis zu neun Spieler den TSV Havelse in diesem Sommer verlassen werden. Also nicht nur Ilir Qela, Jannes Tasche und Marco Drawz. „Das Grundgerüst steht schon, von daher bin ich zufrieden“, sagt Sportdirektor Florian Riedel. Am 19. Juni ist Trainingsauftakt beim Regionalligisten.