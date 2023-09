﻿Hannover: Rassistische Schmierereien an „Dean & David“-Restaurant

Hannover. Unbekannte haben offenbar in der Nacht zu Mittwoch einen rassistischen Anschlag auf das „Dean & David“-Restaurant in Hannovers Oststadt verübt. Die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal machte den Fall am Morgen in den sozialen Medien öffentlich. Ihre Brüder leiten die Niederlassung an der Lister Meile. Die Solidaritätsbekundungen reichen bis zu Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Moderatorin Ruth Moschner.

Die Schmierereien mit schwarzer Sprühfarbe auf den Fensterscheiben des Restaurants an der Ecke Celler Straße reichen von einem simplen „AfD“ bis hin zu rassistischen Beschimpfungen gegenüber Türken – mutmaßlich aufgrund der Herkunft der Familie. Düzen Tekkal reagiert erschüttert auf die Hassparolen: „Ihr habt kein Gefühl dafür, was es dieser Tage bedeutet sichtbare Migrationsgeschichte in Deutschland zu haben“, schreibt sie auf der Plattform X, früher Twitter. „Hier braut sich was zusammen, was uns große Angst macht.“

Düzen Tekkal: „Wenn aus Worten Taten werden“

Auf Instagram holt die Journalistin, die an der Leibniz-Universität Germanistik und Politikwissenschaften studierte, weiter aus: „Wenn aus Worten Taten werden“, schreibt sie dort. „Mit diesem Vandalismus haben meine Brüder heute Morgen ihre Läden aufgeschlossen.“ Die Selfmade-Unternehmer sind „bescheiden, zurückhaltend und fleißig“. Dass die Geschwister sich in den vergangenen Jahren in Niedersachsen viel aufgebaut hätten und sogar im deutschen Rugby-Nationalteam aktiv waren, nütze alles nichts, „wenn Entmenschlichung und Nazis das Zepter übernehmen“.

Innerhalb von nur einer Stunde sammelten die beiden Posts bei X als auch Instagram mehrere Tausend Likes und zahlreiche Kommentare. Unter anderem Außenministerin Baerbock drückt ihre Solidarität mit „Widerlich und beschämend“ aus. Hannovers Ratsmitglied Juli Klippert (Die Partei) schreibt: „Jeden Tag trauen sie sich mehr.“ Auch Moderatorin Ruth Moschner ist unter den Kommentierenden bei Instagram zu finden: „Ich schäme mich für diese Art von Menschen und dass sie sich so leicht blenden lassen.“ Auch bei X reichen die Beiträge von „volle Solidarität“ über „entsetzlich“ bis „das ist schrecklich“.

Rassistische Schmierereien: Noch keine Hinweise

Die Schmierereien an den Fenstern des „Dean & David“-Restaurants ließen sich immerhin leicht wieder entfernen. Schon am Vormittag waren sie an der Lister Meile nicht mehr zu sehen. Am späten Vormittag waren Polizisten dort. Die Ermittler können bislang aber noch nichts zum Vorfall und möglichen Täter sagen. Ein Sprecher teilt mit, sich in Kürze näher dazu äußern zu wollen.

