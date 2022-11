﻿Rat in Hannover beschließt Waffenverbotszone für Steintor, Marstall und Raschplatz

Der Rat der Stadt Hannover hat am Donnerstag der Einrichtung einer Waffenverbotszone auf dem Steintorplatz, auf dem Marstall sowie auf Raschplatz und Andreas-Hermes-Platz beschlossen. Die Polizei darf an diesen Orten Passanten ohne Anlass durchsuchen.

Hannover. Auf dem Steintorplatz, am Marstall, auf dem Raschplatz sowie auf dem Andreas-Hermes-Platz gilt künftig ein Waffenverbot. Der Rat hat am Donnerstag den Plänen der Stadtverwaltung, die sie zusammen mit der Polizei erarbeitet hatte, einmütig zugestimmt. Da die neue Verordnung noch im Amtsblatt veröffentlicht werden muss, wird die Waffenverbostzone erst ab Freitag, 9. Dezember, wirksam. Sie soll zehn Jahre gelten Alle 24 Monate wollen Stadt und Polizei die Regelung überprüfen.

Überwiegend Lob aus der Stadtpolitik

„Die Maßnahme ist verhältnismäßig und notwendig“, sagte SPD-Fraktionsvize Jens Menge in der Ratssitzung. Auch die Grünen stimmten zu. „Niemand muss zum Feiern in der City ein Messer mitnehmen“, betonte Grünen-Fraktionsvize Norbert Gast. Die CDU ist ebenfalls einverstanden, mahnt aber auch zu Präventionsarbeit. Die AfD ist der Ansicht, dass eine Verbotszone viel früher hätte eingerichtet werden müssen. Dagegen wehrte sich Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD). „Zuvor hat die Polizei keinen Anstieg von Messerattacken registriert“, sagte er.

In den Tabuzonen dürfen keine Waffen und gefährlichen Gegenstände mitgeführt werden. Dazu zählen Schuss- und Stichwaffen, aber auch Küchenmesser und Hämmer. Die Polizei darf Personen, die ihnen verdächtig erscheinen, ohne Anlass durchsuchen.

Hintergrund für die Maßnahmen ist ein deutlicher Anstieg von Messerattacken in Hannover. Nach Angaben der Polizei haben sich an Steintor, Marstall und Raschplatz die Messerangriffe von 2021 auf 2022 um 54 Prozent erhöht. Dabei machen die Plätze nur 10 Prozent der Innenstadtfläche aus. Die meisten Angriffe finden in den Abend- und Nachtstunden des Wochenendes sowie mittwochs statt. Das Verbot soll täglich von 21 bis 6 Uhr gelten.

Im Bereich des Hauptbahnhofs hat die Bundespolizei kürzlich ebenfalls ein Waffenverbot für die Adventswochenenden verhängt. Es gehe darum, das Sicherheitsbedürfnis für Bahnreisende zu erhöhen, hieß es zur Begründung.