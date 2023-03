Vielfalt in der Stadt: Das jüdische Leben in Hannover ist fester Bestandteil der Landeshauptstadt. Wie vielfältig es ist und wo man die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Jüdischen Gemeinden eventuell noch verbessern kann, will die Hannovers Ratspolitik bei einer Anhörung mit Vertretern der Jüdischen Gemeinden herausfinden.

© Quelle: Caroline Seidel /dpa