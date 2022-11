﻿Rathausführung und Arbeitnehmervertreter fordern mehr Geld vom Land für Kommunen

Hannover. Hannovers Schuldenberg wächst, die Stadt muss einen harten Sparkurs fahren und sich gleichzeitig auf die Unterbringungen von Tausenden Geflüchteten vorbereiten. Nicht nur Hannover steckt mitten in einer schweren finanziellen Krise, auch vielen anderen Städten und Gemeinden geht das Geld aus. Aus diesem Grund haben sich Hannovers Stadtführung sowie Arbeitnehmervertreter am Mittwoch zu einer gemeinsamen Protestaktion vor dem Rathaus versammelt. „Die Kommunen bekommen immer mehr Aufgaben übertragen, aber nicht genügend Geld von Bund und Land“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Wer die Musik bestelle, müsse sie auch bezahlen. „Wir brauchen jetzt einen Rettungsschirm für die Kommunen“, sagte Verdi-Landesleiter Detlef Ahting.

Herbe Einschnitte in Hannover durch Sparkurs

Hannovers steuert in diesem Jahr auf ein Defizit von aktuell 214 Millionen Euro zu. Um den städtischen Haushalt in den kommenden Jahren zu entlasten, hat die Stadtspitze ein Spar- und Konsolidierungspaket geschnürt mit einem Volumen von 121 Millionen Euro. Herbe Einschnitte kommen dadurch auf Hannover zu. Vereinen sollen Zuschüsse gekürzt werden, kulturellen Einrichtungen droht die Schließung und Stadtbeschäftigte müssen Gehaltseinbußen hinnehmen.

Betreuung: Kommunen müssen viel Geld für Kinderbetreuung ausgeben. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Hilferuf scheint bereits Gehör gefunden zu haben. Die neue Landesregierung hat angekündigt, angesichts der aktuellen Krisen – Inflation, steigende Energiepreise, gestörte Lieferketten – ein Entlastungspaket über eine Milliarde Euro auf den Weg zu bringen. Nicht nur Unternehmen und Vereinen, auch Kommunen soll das Geld zugutekommen.

Onay begrüßt Entlastungspaket – fordert aber mehr

„Das Paket ist zu begrüßen“, sagt OB Onay. Aber die Unterfinanzierung der Gemeinden sei ein „strukturelles Problem“. Kommunen müssten zum Beispiel für ausreichend Kitas sorgen, um den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung einzulösen. Auch die Unterbringung von Geflüchteten werde auf kommunaler Ebene gestemmt. „Im Grunde sind es ganz viele Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger, die in den Kommunen erbracht werden“, sagt Verdi-Chef Ahting. Aber diese Aufgaben müssten eben auch gegenfinanziert werden.

Unterstützung bekommen Rathausführung und Gewerkschafter vom Rat. Der Finanzausschuss hat am Mittwoch eine von Grünen und SPD eingebrachte Resolution für eine bessere Finanzausstattung der Gemeinden beschlossen. „Das ist ein schönes Willkommensgeschenk für die neue Landesregierung“, findet SPD-Finanzexperte Jens Menge. Zustimmung für die grün-roten Forderungen – etwa nach höheren Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen – kommt auch aus der Ratsopposition.

Kämmerer: Stadt kommt um Sparkurs nicht herum

Hannovers Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) gießt Wasser in den Wein. Er betont, dass Hannover um einen harten Sparkurs nicht herumkomme, selbst wenn Land und Bund den Kommunen mit viel Geld unter die Arme greifen. „Aber ohne eine Hilfe von Land und Bund kommen wir auch nicht aus dem Schlamassel“, sagt von der Ohe.

Dass der Kämmerer am Sparkurs festhält, dürften die Vertreter des städtischen Personalrats, ebenfalls beteiligt an der Protestaktion vor dem Rathaus, nicht gerne hören. Sie kämpfen dagegen an, dass Stadtmitarbeiter künftig weniger Geld in der Tasche haben, weil sie die Zuschüsse für Altersvorsorge in einigen Jahren selbst zahlen sollen. Bisher hatte das die Stadt übernommen.

Der Schuldenberg aller Kommunen in Deutschland beträgt nach aktuellen Angaben des Statistischen Bunddesamts fast 300 Milliarden Euro – das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 3900 Euro. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2021. Die aktuellen Krisen sind also noch gar nicht eingerechnet.