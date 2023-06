﻿Razzia gegen Drogenbande in Hannover: Polizei nimmt zwei Männer fest

Hannover. Razzia mit Sondereinsatzkommando: Am Mittwoch, 22. Juni, haben Einsatzkräfte nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover gleich zehn Häuser und Wohnungen in Hannover, dem Umland und in Hildesheim durchsucht. Die Durchsuchungen richteten sich laut den Ermittlern gegen eine Bande aus zehn Drogendealern: Sie sollen seit Mitte 2020 unter anderem mit mehreren Hundert Kilogramm Marihuana und Amphetamin gehandelt und die Drogen auch teilweise selbst hergestellt haben. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Die zwei Hauptbeschuldigten wurden festgenommen, sie sitzen nach Angaben der Staatsanwaltschaft mittlerweile in Untersuchungshaft. „Das SEK war im Einsatz, weil scharfe Schusswaffen vermutet wurden“, sagt Oliver Eisenhauer von der Staatsanwaltschaft Hannover. Die Beamtinnen und Beamten durchsuchten nach Angaben des Sprechers die Wohnungen der 46 Jahre und 37 Jahre alten Köpfe der Bande in Misburg und Ricklingen. Dort mussten die Einsatzkräfte laut Eisenhauer sogar die Tür aufsprengen. Verletzt wurde aber niemand. Es müsse nun noch ausgewertet werden, ob die Ermittlerinnen und Ermittler tatsächlich Waffen gefunden haben.

Hannover: Zwei Plantagen und Amphetaminküche gefunden

Weitere Wohnungen und Häuser wurden unter anderem in Linden-Mitte, in der Oststadt, Hemmingen, Pattensen und Hildesheim durchsucht. Bei den Mitbeschuldigten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft unter anderem um die Partner der Hauptbeschuldigten, Kurierfahrer, Labormitarbeiter und Menschen, die die Drogen aufbewahrten. Am Ricklinger Stadtweg fanden die Beamtinnen und Beamten in einer stillgelegten Wohnung zudem eine Marihuana-Plantage. Insgesamt entdeckten die Einsatzkräfte zwei Indoor-Plantagen und eine Amphetaminküche, so Eisenhauer.

150 Einsatzkräfte waren am Mittwoch seit dem frühen Morgen bis zum Mittag an der Durchsuchung beteiligt. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Verdächtigen seit Mitte 2020 mit jeweils mehr als 200 Kilogramm Marihuana und Amphetamin, Heroin und Kokain in kleineren Mengen und 3000 Ecstasy-Tabletten gehandelt haben. Insgesamt werden der Bande mehr als 30 Taten zur Last gelegt.

Einsatz für das Spezialeinsatzkommando: Auch das war in Hannover an den Durchsuchungen beteiligt. © Quelle: Marius Becker (Symbolbild)

Auf die Schliche kamen die Ermittlerinnen und Ermittler der Bande durch die Auswertung von Chats aus Encrochat und Sky-ECC, sagt Eisenhauer. Ermittlerinnen und Ermittlern war es gelungen, die eigentlich als sicher geltenden Messengerdienste zu knacken.

