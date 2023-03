﻿So reagieren andere Städte auf Belit Onays Deal mit der Letzten Generation

Hannover. Nachdem Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) einen Kompromiss mit den Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Letzten Generation geschlossen hat, sind die deutschlandweiten Meinungen darüber gespalten. Dieses zeichnet sich nicht nur medial ab – sondern auch in den Rathäusern von deutschen Städten. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) teilte der „Stuttgarter Zeitung“ mit, dass er für Gespräche grundsätzlich offen sei. „Für Gegengeschäfte – politische Forderungen an den Bund gegen Stillhalten der sogenannten Letzten Generation – aber nicht.“ Er wolle sich also nicht erpressen lassen. Von „Erpressung“ oder „Geiselhaft“ hatten unter anderem die „Die Zeit“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ in ihren Kommentaren gesprochen.

In Berlin gibt es keine Verhandlungen

Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat Verhandlungen und ein Abkommen mit der Letzten Generation abgelehnt. „Wer meint, für mehr Klimaschutz einzutreten, indem er Bäume fällt, den Flugverkehr gefährdet oder wichtige Straßen durch Ankleben blockiert, ist für uns kein potenzieller Verhandlungspartner“, sagte Giffey dem Portal „T-Online“.

Hildesheim: „Keine Kontaktaufnahme“

Hildesheims Bürgermeister Ingo Meyer (parteilos) äußerte über seinen Pressesprecher Helge Miethe: „Es hat bis dato keine Kontaktaufnahme seitens der Letzten Generation mit dem Oberbürgermeister gegeben. Umgekehrt gilt Gleiches.“ Meyer wäre aber offen für Gespräche. Laut Miethe wäre es auch zu erwarten, dass sich die Letzte Generation bei Interesse an einem Gespräch an Meyer wende und nicht nur über die Medien Forderungen artikuliere. Onays Vorgehen möchte Meyer weder bewerten noch kommentieren, teilte sein Pressesprecher mit.

In Göttingen sind Gespräche geplant

Konkretere Gesprächspläne gibt es bereits in Göttingen. Die dortige Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) wird sich in Kürze mit Vertreterinnen und Vertretern der Letzten Generation treffen, teilte Dominik Kimyon, Pressesprecher der Stadt Göttingen mit.

Tübingens Bürgermeister spricht sich für Gesellschaftsrat aus

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hatte sich bereits in der vergangenen Woche mit den Klimaschützerinnen und Klimaschützern getroffen. Er veröffentlichte ein Statement indem er sich für den sachlichen und konstruktiven Austausch bedankte – und sprach sich für einen Gesellschaftsrat aus, der ein Paket für ein klimaneutrales Deutschland 2030 erarbeiten soll. „Ihr Anliegen, den Klimaschutz ernsthaft zu betreiben und die politischen Entscheidungen den physikalischen Notwendigkeiten anzupassen, teile ich“, schrieb Palmer in Bezug auf die vier Vertreter der Letzten Generation. Ob er und die Aktivistinnen und Aktivisten das gleiche Verständnis von einem Gesellschaftsrat haben, geht aus dem Statement nicht hervor.

Onay beendet Protestaktionen

Oberbürgermeister Onay hatte sich mit der Letzten Generation an einen Tisch gesetzt. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten im Februar wiederholt den Verkehr gestört, indem sie sich auf Fahrbahnen klebten. Am Ende der zweitägigen Gespräche gab es eine Einigung: Onay bezieht Stellung zugunsten der Letzten Generation mit seinem Brief an die Bundestagsfraktionen und im Gegenzug beenden die Aktivistinnen und Aktivisten die Protestaktionen in Hannover.

Dabei sprach sich der Grünenpolitiker für einen Gesellschaftsrat aus. Dieser sollte aber, nicht wie von der Letzte Generation vorgeschlagen ein Gegenparlament sein und verbindliche Gesetzestexte schreiben, sondern er wollte einen Rat, der ein Instrument der Bürgerbeteiligung ist. Dieser Vorstoß ist allerdings nichts Neues, sondern steht unter anderem im Koalitionsvertrag, den Niedersachsens SPD und Grüne im Herbst beschlossen haben.