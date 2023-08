Vor 125 Jahren wurde Hannovers reformierte Kirche am Waterlooplatz eingeweiht. Der Kaiser war beim ersten Läuten der Glocken dabei, die Queen Victoria von England gestiftet hatte. Zum Jubiläum gibt es ein buntes Fest.

Calenberger Neustadt. Über knarzende Treppen geht es in den Kirchturm hinauf. Noch ein paar Stufen durch ein staubiges Zwischengeschoss, in das sich selten jemand verirrt – dann steht sie vor der ersten Glocke. Birgit Hoffmann-Castendiek entziffert deren Inschrift: „Nahet Euch zu Gott, so nahe er sich zu euch“, liest sie vor. „Diese Glocke wird ,Sophie’ genannt“, sagt sie. Benannt ist sie nach der legendären Kurfürstin, die selbst reformierter Konfession war.