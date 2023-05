Kostenfrei bis 18:24 Uhr lesen

Feuerwehr

Feuerwehr in Gehrden beseitigt Ölspuren

Zweimal in kürzester Zeit musste die Feuerwehr Gehrden am Montagabend ausrücken. In beiden Fällen gefährdete ausgelaufener Betriebsstoff den Straßenverkehr.