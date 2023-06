﻿Hannover: Regiobus fährt nicht am Mittwoch, 28. Juni – Schüler betroffen

Hannover. Fahrgäste – vor allem aber Schülerinnen und Schüler – von Regiobus im Raum Hannover müssen sich am Mittwoch, 28. Juni, eine Alternative suchen. Das Unternehmen teilt mit, dass es an dem Tag „zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr“ kommen wird. Der Grund ist aber kein Streik. Es findet vielmehr eine Betriebsversammlung statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deshalb kann laut Regiobus ein verlässlicher Fahrplan „am gesamten Tag nicht gewährleistet werden“. Dies betreffe vor allem auch den Schülerverkehr sowohl am Morgen als auch Nachmittag. Erste Schulen haben am Donnerstag bereits entsprechende Informationen an die Erziehungsberechtigten weitergeleitet, damit niemand am Mittwoch umsonst an Bushaltestellen wartet.

Regiobus: Rechtzeitig Alternativen suchen

Gerade mit Blick auf den Schulverkehr appelliert Regiobus-Sprecher Tolga Otkun deshalb, dass die Betroffenen sich „rechtzeitig alternative Mobilitätsangebote suchen“. Immerhin: Die anderen Anbieter im öffentlichen Nahverkehr der Region Hannover stehen zur Verfügung: Üstra, S-Bahnen und Regionalzüge verkehren wie gewohnt. Otkun: „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Fahrgäste.“

HAZ