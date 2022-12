﻿Region Hannover geht mit Minus von 171 Millionen Euro ins neue Jahr

Die Regionsversammlung hat am Dienstag den Haushalt der Region Hannover mit einem Minus von 171 Millionen Euro verabschiedet – ursächlich sind unter anderem der Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen. Verabschiedet wurde auch ein Haushaltskonsolidierungsprogramm – das erste seit 2012.

Hannover. Mit der rot-grünen Stimmenmehrheit hat die Regionsversammlung am Dienstag den Haushalt für 2023 mit einem Minus von 171 Millionen Euro verabschiedet. Das Gesamtbudget umfasst rund 2,7 Milliarden Euro. Das Haushaltskonsolidierungskonzept (HSK), das die Verwaltung nach 2012 erstmals wieder vorgelegt hat, passierte die Versammlung ebenfalls mit rot-grüner Stimmenmehrheit. Es sieht eine Konsolidierung bis 2026 in Höhe von 151 Millionen Euro vor. Prognostisch hat die Region Hannover dann ein Minus von 186 Millionen Euro. Die Gruppe CDU/FDP hat sowohl Haushalt als auch HSK abgelehnt – „einen echten Spar-und Veränderungswillen können wir bei Rot-Grün nicht erkennen und das HSK ist unausgereift“, begründete CDU-Finanzexperte Roland Zieseniß das Nein. Auch die anderen Oppositionsparteien lehnten den Haushalt ab, beim HSK stimmten die Piraten mit Rot-Grün bei einer Enthaltung.

Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, gestiegene Energiepreise, die aktuelle Lage im Gesundheitswesen, hohe Inflation und der Klimawandel: „Das alles stellen Verwaltung wie Politik in der Region Hannover und ihre Kommunen vor große Herausforderungen. Die Koalition von SPD und Bündnis 90/Die Grünen stellt sich der Verantwortung und setzt aufgrund der unklaren Finanzlage mit ihren Haushaltsanträgen maßvoll Schwerpunkte. Gerade jetzt schaffen wir Sicherheit in unsicheren Zeiten“, betonten Silke Gardo, die SPD-Fraktionschefin, und Claudia Görtzen von den Grünen.

SPD und Grüne stützen soziale Einrichtungen in der Region

In den Fokus stellen Rot-Grün etwa hilfe-und schutzbedürfte Menschen. Teile der Wohnungslosenhilfe integriert die Koalition zum Beispiel in das Wohnraumförderungsprogramm, die Beratung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher wird verbessert, queere Jugendliche bekommen mehr Unterstützung, indem das Angebot der Familien- und Erziehungsberatungen um die Leistungen zur „Beratung zu geschlechtlichen Identität und sexueller Vielfalt” ergänzt und dem Jugendtreff „Queer Unity“ eine Angebotserweiterung ermöglicht wird. Weiterer Punkt: 50.000 Euro stellt Rot-Grün für für eine Energie-Beratungsoffensive für einkommensschwache Haushalte zur Verfügung. Soziale Träger und Einrichtungen bekommen zudem Zuschüsse bei Energie- und Personalkostensteigerungen in Höhe von 100.000 Euro. „Wir wollen nicht vorschnell Strukturen zerstören, die wir später wieder mühsam aufbauen müssen“, so Gartlo.

Beim Thema Klimaschutz geht es Rot-Grün vor allem um den Ausbau der Erneuerbaren Energien – eine zusätzliche Million Euro gibt es etwa für die Förderrichtlinie Dach und Solar. Damit könnten weitere Wohngebäude, aber auch große Dachflächen wie Werks- oder Sporthallen gedämmt und mit Fotovoltaik ausgestattet werden, so die Begründung. Zudem sollen neue Bike-and-Ride-Anlagen Fotovoltaik bekommen. Für die Dach- und Fassadenbegrünung setzt Rot-Grün 100.000 Euro ein.

CDU: „Das Prinzip Hoffnung ist kein solides Fundament“

Weitere 420.000 Euro gibt es im Bereich der Wirtschaft für die Förderung der Green Economy, um kleine und mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Prozesse klimafreundlich zu gestalten. Auch das Programm E.coBizz bekommt 300.000 Euro, um das Energieberatungsangebot für Unternehmen weiter auszubauen. Die geplante Budgetkürzung bei der Wirtschaftsfördergesellschaft hannoverimpuls GmbH lehnt Rot-Grün außerdem ab.

Heftige Kritik übte die CDU am Plan der Regionsverwaltung, im HSK auf Mittelzuschüsse von Bund und Land in Höhe von 70 Millionen zu setzen. „Das Prinzip Hoffnung ist kein stabiles Fundament, und der Weg einer stabilen Haushaltslage bleibt völlig unklar“, so Roland Zieseniß. Ebenso bleibe es schleierhaft, wie die Regionsverwaltung 2028 eine schwarze Null erreichen wolle. Bei Regiobus und Üstra zudem rund 31 Millionen Euro einzusparen, konterkariere die Verkehrswende. Zur Medizinstrategie 2030 mit der geplanten Schließung des Krankenhauses in Lehrte äußerte die CDU: „Wenn man die Situation verschlimmern will, ist das genau der richtige Weg.“ Kliniken in der Fläche müssten erhalten bleiben.