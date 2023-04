﻿Region kontrolliert Park+ride-Stellplätze – und straft Büroparker ab

Immer wieder nutzen Autofahrer hannoversche Park+ride-Stellplätze, obwohl sie gar nicht mit Bus und Bahn fahren, sondern in benachbarten Bürohäusern arbeiten. Die Regionstochter Infra schickt jetzt verstärkt Kontrolleure – das Bußgeld beträgt bis zu 500 Euro.

Hannover. Überall rund um Hannover befinden sich vor allem an Stadtbahn-Endhaltestellen große Parkplatzanlagen, damit Pendlerinnen und Pendler vom Auto in die Bahnen umsteigen und stress- und schadstofffrei ins Zentrum fahren können. Weil aber zahlreiche Falschparker die Plätze blockieren, startet die zuständige Regionstochter Infra jetzt Schwerpunktkontrollen. Die Vertragsstrafe kostet 40 Euro und kann je nach Parkdauer bis 500 Euro steigen.

Park+ride-Kontrollen in Hannover

Immer wieder war darüber debattiert worden, wie man Falschparkende von den Plätzen fernhalten kann, die laut Beschilderung ausschließlich für Nutzerinnen und Nutzer der Großraumverkehr-Angebote (GVH) reserviert sind. Überlegungen etwa zu einer Schrankenanlage waren verworfen worden: Im Grundsatz muss es möglich sein, das Auto auf solch einem Platz abzustellen und erst danach eine Karte für die Fahrt mit Bus oder Bahn zu kaufen. Das macht eine Vorabkontrolle des Zugangs unmöglich.

Deshalb gibt es jetzt die nachgelagerten Kontrollen. Die Infra schickt seit dieser Woche und auch in den Folgewochen wieder verstärkt Beschäftigte des Sicherheitsdienstes Protec auf die Parkplatzanlagen. Die sollen dort beobachten, wohin sich Menschen bewegen, die ihr Auto abgestellt haben. Vor allem an Standorten wie Lahe, wo große Bürohäuser in der Nähe sind, ist leicht nachzuvollziehen, ob sich jemand nach dem Abstellen des Autos zur Stadtbahn oder etwa zum HDI bewegt.

„Im vergangenen Jahr hat die Infra das Geld gespendet.“

Hintergrund sei, dass es zunehmend Beschwerden von Fahrgästen gebe, dass Parkplätze blockiert seien, sagt Infra-Sprecher Jens Hauschke. Es gehe ausdrücklich nicht darum, mit den Einnahmen Geld zu verdienen: „Im vergangenen Jahr hat die Infra das Geld gespendet.“ Seit einigen Jahren sammelt die Regionstochter Erfahrungen mit solchen Schwerpunktkontrollen.

Nutzungsbedingungen hängen an jedem P+R-Platz aus. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

In Einzelfällen, wenn Fremdparkende einsichtig seien und es sich um offenkundige Irrtümer handele, dürften die Protec-Beschäftigten auch mal vom Bußgeld absehen. „Aber ihre Aufgabe ist es schon, gezielt zu überprüfen, ob jemand missbräuchlich einen Parkplatz nutzt.“

Strafhöhe pro Tag summiert sich

Bei einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen wird gegen die falsch Parkenden eine Vertragsstrafe von 40 Euro pro Tag verhängt. Beim Überschreiten der Höchstparkdauer von 24 Stunden gilt für jeden begonnenen weiteren Tag eine Vertragsstrafe von 40 Euro bis zu einem Maximalbetrag von 500 Euro.