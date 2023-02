Will Kontakte in die Ukraine: Die Region Hannover arbeitet an einer Solidaritätspartnerschaft mit dem Rajon Obuchow in der Nähe von Kiew. Der Landkreis Posen vermittelt zurzeit den Aufbau.

Die Region Hannover will sich humanitär stärker in der Ukraine engagieren und strebt eine Solidaritätspartnerschaft mit dem Rajon Obuchow in der Nähe von Kiew an – als trilaterale Verbindung mit dem Landkreis Posen. Vorgespräche laufen bereits, jetzt hat auch die Regionspolitik grünes Licht gegeben.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket