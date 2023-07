Immer mehr Väter in Deutschland nehmen sich „Vätermonate“, um sich ausschließlich der Familie zu widmen. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) macht das auch – ab dem 21. Juli kehrt er dem Regionshaus für zwei Monate den Rücken. Erster Regionsrat Jens Palandt (Grüne) übernimmt. Hannovers OB ist bereits in Elternzeit – stundenreduziert.

Hannover. Laut einer Statistik des Bundesinstitutes für Bevölkerungsforschung nehmen immer mehr Väter in Deutschland eine bezahlte Elternzeit. Und: Die meisten von ihnen nehmen zwei „Vätermonate“. Insofern liegt Regionspräsident Steffen Krach (SPD) voll im Trend: Vom 21. Juli bis zum 20. September geht er nun in Elternzeit – um in Vollzeit für seine Familie da zu sein. Vertreten wird der 43-Jährige in den acht Wochen vom Ersten Regionsrat Jens Palandt (Grüne), zugleich Umweltdezernent bei der Region Hannover.